Marsala, tragedia sfiorata al Signorino. Ragazzo rischia di annegare, salvato dai bagnini

23/07/2025 11:36:00

Poteva finire in tragedia per un giovane che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nel mare del Lido Signorino, a Marsala.

Invece grazie alla prontezza e alla preparazione dei bagnini Michele Giacalone e Loris D’Andrea si è evitato il peggio.

Un gruppo di ragazzi si trovava in acqua, a circa 150 metri dalla riva, nonostante fosse esposta la bandiera rossa, che indica il divieto di balneazione per condizioni di mare pericolose. A un certo punto uno di loro è andato nel panico, ha ingerito molta acqua e ha cominciato ad annaspare, rischiando di annegare.

I due bagnini sono intervenuti immediatamente. Lo hanno raggiunto in acqua lo hanno riportato a riva. Il giovane era in condizioni gravissime: privo di conoscenza, non respirava. È stato messo subito in posizione di sicurezza e sottoposto a respirazione e rianimazione dai bagnini. “Gli abbiamo salvato la vita – raccontano i bagnini – e siamo molto contenti. È per questo che siamo qui, anche quando qualcuno ignora i segnali di pericolo”. All'arrivo dell'ambulanza le condizioni del giovane erano gravi, con ossigenazione a zero. Il giovane ha ripreso poi conoscenza ed è stato trasferito in ospedale.

Nel frattempo è stata allertata anche la Guardia Costiera. L’intervento dell’ambulanza è stato tempestivo, ma determinante è stato il primo soccorso in spiaggia.

L’episodio è l’ennesimo promemoria sull’importanza di rispettare le indicazioni di sicurezza in mare.