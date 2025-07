A San Vito Lo Capo la “Grammatica emozionale” di Dino Petralia

23/07/2025 10:02:00

Un magistrato con il dono della parola.

Dino Petralia, già Procuratore Generale a Reggio Calabria e a capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, questa sera presenta a San Vito Lo Capo il suo libro Grammatica emozionale.

L’appuntamento è alle 21.30 nel giardino di Palazzo La Porta, nell’ambito della rassegna “Libri, autori e bouganville”, curata da Giacomo Pilati e promossa dal Comune con la collaborazione della Pro Loco. Petralia, oggi in pensione dopo una lunga carriera nelle istituzioni, con questo libro compie un passo laterale: si allontana dai codici per entrare nella materia viva delle parole. Grammatica emozionale è un’opera che intreccia riflessione e sentimento, un piccolo atlante interiore che invita a ripensare il linguaggio non solo come strumento di comunicazione, ma come veicolo di empatia, consapevolezza, profondità. La serata non sarà solo una presentazione letteraria, ma un’occasione per ascoltare la voce di chi, per decenni, ha lavorato tra le pieghe della giustizia italiana e oggi sceglie di raccontarsi attraverso un registro più intimo, più umano.