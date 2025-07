Mazara, pastasciutta antifascista per ricordare la caduta del fascismo e la Resistenza

23/07/2025 08:50:00

Per commemorare l’82° anniversario della caduta del fascismo, l’ANPI Mazara – sezione Comandante Petralia – organizza giovedì 24 luglio alle ore 20:00 la seconda edizione della pastasciutta antifascista.

L’appuntamento è presso Moltivolti @ CIVIC, in Corso Vittorio Veneto 201.

Una serata all’insegna della memoria storica, tra convivialità e riflessione. Saranno proposte letture, musica e interventi sul significato dell’antifascismo oggi, con uno sguardo rivolto non solo al passato, ma anche all’attualità, alle guerre in corso e al dramma umanitario nella Striscia di Gaza. Un momento collettivo per ricordare i concittadini mazaresi che hanno lottato per la libertà e per ribadire i valori della Resistenza. La data scelta non è casuale. Il 25 luglio del 1943, dopo 21 anni di regime, Benito Mussolini veniva destituito e arrestato: per milioni di italiani fu una liberazione.

In Emilia Romagna, nel piccolo paese di Campegine, la famiglia Cervi – contadini antifascisti poi tragicamente trucidati dai fascisti – volle celebrare quel momento offrendo un piatto di pastasciutta a tutta la comunità. Un gesto semplice ma fortemente simbolico, che Alcide Cervi definì “il più bel funerale del fascismo”. A ottant’anni dalla Liberazione, quella pastasciutta è diventata un rito civile che si rinnova ogni anno in tutta Italia. L’ANPI Mazara ha deciso di renderlo un appuntamento fisso anche in città, per continuare a coltivare la memoria e rafforzare il legame tra storia e presente.

Chi volesse partecipare è invitato a prenotare entro martedì 22 luglio scrivendo a anpi.mazara@gmail.com o contattando il numero 347 679 9310.