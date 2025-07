Sicilia Lusitana: la musica di Balistreri e Rodriguez in scena a Trapani

23/07/2025 09:38:00

Il 4 agosto, Villa Pampalone a Trapani ospiterà un evento che fonde le tradizioni musicali siciliana e portoghese, con un tributo speciale a Rosa Balistreri e Amália Rodrigues.

L'evento, intitolato "Sicilia Lusitana", è organizzato dall'associazione culturale KirArt, e vedrà sul palco il "Roberta Genna Trio", in un coinvolgente house concert che promette di toccare le corde più profonde dell’anima.

L'incontro tra la voce di Rosa Balistreri, icona della musica popolare siciliana, e quella potente e malinconica di Amália Rodrigues, la regina del fado, prenderà vita grazie a Roberta Genna, affiancata dal chitarrista Dario Salerno e dal fisarmonicista Giuseppe Salerno. Il concerto si terrà alle 21.00, nel suggestivo giardino di Villa Pampalone, un luogo d'incantevole bellezza che contribuisce a creare un’atmosfera intima e coinvolgente.

Mariella Bonfiglio, presidente di KirArt, sottolinea l'obiettivo dell’associazione di promuovere la cultura e la tradizione musicale della Sicilia, creando ponti con tradizioni internazionali come quella portoghese. "Sicilia Lusitana" è un tributo alla bellezza universale della terra, del mare e delle tradizioni che legano Sicilia e Portogallo, e unisce le storie di vita, di resistenza e di cambiamento. Roberta Genna racconta come la sua esperienza in Portogallo, dove ha studiato il fado, le abbia permesso di creare un dialogo musicale che intreccia le melodie siciliane con quelle portoghesi, unendo le storie di due terre lontane ma affini, simbolicamente legate dalla natura.

Al termine dello spettacolo, gli ospiti potranno brindare con un calice di vino della Cantina Barone di Serramarrocco.

Per partecipare all'evento, è possibile prenotare tramite ticket.it o contattare l’associazione al numero 3475257525.

Roberta Genna, originaria di Marsala, è una cantante e musicista che ha saputo combinare la sua formazione jazz con la tradizione siciliana e portoghese. Con una carriera internazionale che l’ha vista esibirsi in Colombia, Slovacchia e in festival italiani, è anche docente di canto presso la Nomea Academy di Marsala. La sua passione per la musica e il fado, in particolare, è testimoniata dalla sua partecipazione a eventi prestigiosi e dalla sua continua ricerca artistica.