Birgi Wine Fest: musica, vino e street food per tutti i gusti

L’estate ha un nuovo sapore in Sicilia con il "Birgi Wine Fest", che accende la sera di domenica 3 agosto a Marsala tra vino, musica e street food.

Un brindisi sotto le stelle, il groove della chitarra elettrica e l’aroma intenso del vino che si mescola all’aria estiva sono gli "ingredienti" della serata organizzata dalle Cantine Birgi di Marsala.

A partire dalle 19.00, in Contrada Birgi Nivaloro 158, vi aspetta un’esperienza multisensoriale in cui il vino è protagonista assoluto, accompagnato da un’esplosione di sapori e da una scaletta musicale d’eccezione.

Il palato è deliziato dalle proposte di Bar da Saro, Assud – Cibo da Strada e Busi.ate. Un mix irresistibile di tradizione e creatività culinaria per accompagnare i vostri brindisi fino a tarda notte.

Il Bar da Saro propone arancine dorate e croccanti e il celebre pane cunzato, un must per chi ama i sapori genuini della tradizione e anche Assud – Cibo da Strada e Busi.ate portano in tavola omaggi alla tradizione culinaria trapanese e marsalese.

Il percorso enologico celebra le eccellenze del territorio con una selezione raffinata che include le linee di spumanti Sostain, Tre Venti, Kinisa e la linea di gamma del Feudo Stagnone Grillo Riserva DOC e Perricone Riserva DOC.

Alle 20.00 sale sul palco la band Sensazione Sonora, con un sound definito dagli stessi artisti come una "miscela di rock-pop mediterraneo con tocchi funk". La band presenta brani originali, tra cui "Amore Criminale" e "Un sogno che vive di te", caratterizzati da testi narrativi e melodie non banali, che si sposano alla perfezione con l’atmosfera elegante e vivace della serata.

Alle 21.00 la serata esplode di energia con il chitarrista di punta nei Litfiba negli anni ’90 Federico Poggipollini, oggi con i Bandabastard? gruppo di supporto di Ligabue. Insieme portano un repertorio che alterna brani propri come "Bologna" e piove", "Taxi viola" e il blues-rock di "Per le strade di New York," a cover iconiche come "London Calling" (The Clash), "Get Up, Stand Up" (Bob Marley), "Il mio nome è mai più" (Liga-Jova-Pelù) e pezzi di Ivan Graziani.

Il Birgi Wine Fest è un invito a vivere una serata immersi nei sapori della Sicilia e nella musica dal vivo.

INFO E BIGLIETTI

Acquista subito i tuoi biglietti online

Il costo è di 30 euro (al botteghino), di 25 euro (in prevendita) e omaggio per minori di 18 anni (accompagnati da un adulto).

Incluso nel biglietto d’ingresso, ogni partecipante riceve due calici a scelta tra una selezione dei migliori vini firmati Cantine Birgi: un’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) le eccellenze enologiche del territorio.

