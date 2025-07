A Salemi per la prima volta uno spettacolo di stand-up comedy con Giorgia Goldini 

23/07/2025 09:07:00

Ad inaugurare il calendario estivo del Circolo Arci “Peppino Impastato” ci sarà per la prima volta a Salemi uno spettacolo di stand-up comedy con Giorgia Goldini, in scena con “La cosa dei figli” il 23 luglio alle ore 21:15 in Via Antonino Lo Presti 168A.



Giorgia Goldini, attrice gia’ affermata, finalista di LOL Talent Show 2, porta in Sicilia uno spettacolo ironico, intelligente e pieno di umanità, capace di far ridere e riflettere con un linguaggio sincero, diretto e coinvolgente.

Un racconto comico delle rivoluzioni della vita, tra stanchezze, gioie e consigli non richiesti..



Lo spettacolo rappresenta una novità assoluta per il Circolo Arci di Salemi, che per la prima volta propone una serata di comicità contemporanea, arricchendo l’offerta culturale del territorio con una voce originale e brillante del panorama nazionale.

La serata sarà arricchita anche dall’inaugurazione della mostra fotografica “Risonanze dell’invisibile” a cura del collettivo Oltre il margine, con opere di Emanuela Cusumano e Antonio Militello.



L’ingresso è riservato ai possessori di tessera ARCI (è possibile tesserarsi direttamente all’evento), con un contributo soci di 5 euro.

Prenotazioni via email a ass.peppinoimpastatosalemi@gmail.com o attraverso i canali social dell’associazione (Instagram e Facebook).

Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino il mondo dei circoli ARCI: non solo comicità, ma dieci anni di musica dal vivo, teatro, cinema e cultura indipendente al Circolo Peppino Impastato di Salemi.