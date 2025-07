24 Luglio: dazi al 15%, a Gaza si muore di fame, in piazza contro  Zelens’kyj

24/07/2025 07:13:00

E' il 24 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha ipotizzato dazi Usa-Ue reciproci al 15 per cento (anche su auto, farmaci e semiconduttori, ma non sull’acciaio, per il quale resterebbero al 50). In attesa di un accordo definitivo, l’Ue oggi approverà contromisure per 93 miliardi di eueo

• Il Giappone ha chiuso un accordo con Trump per dazi al 15 per cento: in cambio della riduzione delle tariffe (erano al 25), investirà 550 miliardi negli Usa

• Un giudice ha deciso che i verbali di Epstein non verranno desecretati. Oggi Maxwell verrà ascoltata dal dipartimento di Giustizia, l’11 agosto dalla Camera. La Cnn ha pubblicato nuove foto del finanziere con Trump

• Trump vuole cambiare il nome del Kennedy center in First Lady Melania Trump Opera House

• I due italiani detenuti all’Alligator Alcatraz stanno bene. Il consolato ne ha chiesto il trasferimento

• A Gaza si muore di fame. Sono state diffuse le foto di un bambino scheletrico che usa delle busta dell’immondizia come pannolini



• Migliaia di ucraini sono scesi in piazza per il secondo giorno consecutivo per protestare contro Zelens’kyj, che ha messo sotto il controllo presidenziale gli uffici anticorruzione

• A Ibiza quattro persone sono morte per essersi buttate nelle piscine degli hotel dai balconi delle camere o per essere passate da un terrazzino di una stanza all’altro

• Ieri i sei indagati nell’inchiesta sull’urbanistica milanese sono stati interrogati. L’unico a non parlare è stato Marinoni, l’ex presidente della commissione paesaggio

• Sei persone sono state rinviate a giudizio per le Park Towers di via Crescenzago. Sono accusate di lottizzazione abusiva per aver tirato su i due grattacieli con una semplice autocertificazione.

• Matteo Ricci resterà il candidato del Pd a governatore delle Marche nonostante sia stato indagato per corruzione (non in cambio di denaro ma di un ritorno di immagine)

• Sempre più italiani si trasferiscono all’estero. La gran parte hanno meno di 40 anni o sono pensionati

• Il Senato ha approvato la designazione del femminicidio come reato autonomo punito dall’ergastolo

• Il conto corrente è diventato un diritto. La Camera ha approvato la proposta di legge che obbliga le banche ad aprirne uno a «chiunque lo richieda» (salvo rari casi)

• Con 6,1 miliardi di euro di utile, Unicredit ha chiuso il suo miglior semestre di sempre

• Sinner è tornato ad affidarsi al suo vecchio collaboratore Umberto Ferrara, il preparatore che licenziò dopo il caso Clostebol

• Tra 11 milioni di anni i maschi potrebbero sparire dalla Terra perché, stando a uno studio, il cromosoma Y perde circa 5 geni ogni milione di anni

• Otto persone sono state ricoverate in Campania e due nel Lazio per febbre da virus West Nile

• In Val d’Aosta un adolescente francese di 15 anni è morto cadendo in un canalone dopo essersi perso in montagna

• Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato un rimpasto di governo: il ministro degli Esteri Radosaw Sikorski è stato promosso a vice primo ministro

• I Macron hanno fatto causa a Candace Owens, un’influencer statunitense che ha sostenuto che Brigitte sia nata uomo

• Il governatore della Puglia Emiliano si è autonominato nel consiglio del teatro Petruzzelli, e il ministro della Cultura ha chiesto chiarimenti

• L’ex consigliere regionale calabrese Domenico Creazzo, assolto in primo grado, è stato condannato a dieci anni di carcere in Appello per scambio elettorale politico-mafioso

• L’ex governatore della Calabria Roberto Occhiuto è stato interrogato per cinque ore dalla procura di Catanzaro. È accusato di corruzione

• A Roma il dottor Carlo Bravi, già indagato per la morte di una paziente, è stato arrestato: stava operando una donna alle orecchie in un ambulatorio abusivo e sporco

• A Prato 33 persone sono indagate per aver introdotto cellulari, smartwatch e microtelefoni nel carcere della Dogaia

• L’italiano Jonathan Milan ha vinto la 17 esima tappa del Tourde France, restando in maglia verde

• Ai Mondiali di nuoto di Singapore è arrivata l’ottava medaglia per l’Italia, un bronzo vinto da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico misto

• Sembra che Bruce Willis, malato da tre anni, non riesca più a leggere e a camminare da solo

• L’allenatore del Como Fabregas non esclude la possibilità dell’arrivo di Messi in squadra

• Sono morti il linguista Piero Fiorelli (102 anni) e il prete abruzzese Giuseppe Di Gennaro (92)





Titoli

Corriere della Sera: Milano, il muro della difesa

la Repubblica: Dazi, verso l’intesa Usa-Ue

La Stampa: L’Italia del fine vita / 2000 chiamate l’anno

Il Sole 24 Ore: Carbone: ecco il programma per il fisco / Lotta contro le frodi e controlli sprint

Avvenire: InFine vita: il diritto / di chi non vuol morire

Il Messaggero: Dazi Usa-Ue, verso l’ok al 15 %

Il Giornale: Dazi, a un passo l’accordo sul 15%

Leggo: Reato di femminicidio, primo sì

Qn: Dazi al 15% tra Europa e Usa / Ma non c’è la firma di Trump

Il Fatto: Se questo è un bambino

Libero: Il campo largo di Elly / in stato di arresto

La Verità: Ecco la delibera che inguaia Ricci

Il Mattino: Dazi Usa-Ue, verso l’intesa al 15 %

il Quotidiano del Sud: Svolta sui dazi Usa-Ue / verso un’intesa al 15 %

il manifesto: La piaga

Domani: Schlein e Conte alla prova dei pm / Ricci va avanti e sfida la destra