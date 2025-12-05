Sezioni
Cronaca
05/12/2025 07:08:00

5 Dicembre: codice dell'edilizia, Putin attacca la Nato, sciopero Ikea

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/5-dicembre-codice-dell-edilizia-putin-attacca-la-nato-sciopero-ikea-450.png

• Macron ha proposto un «bollino di qualità» assegnato dai giornalisti ai media, scatenando le proteste dell’opposizione. Jordan Bardella parla di Orwell, un personaggio del gruppo editoriale Bolloré ha evocato la Pravda
• Il New York Times ha fatto causa al Dipartimento della Guerra e al Pentagono per violazione della libertà di stampa
• Il ministro della Difesa Crosetto ha illustrato il progetto per uno scudo spaziale italiano e ha detto che «non è più rinunciabile»
• Norvegia e Gran Bretagna si sono accordate per creare una flotta comune che darà la caccia ai sottomarini russi
• Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune sanzioni sulla russa Lukoil
• Putin è in India, dove è stato ricevuto nella residenza di Modi. Ha rilasciato un’intervista alla tv India Today dove ha detto: «O liberiamo il Donbass con la forza delle armi, oppure le truppe ucraine se ne vanno»
• Alla Casa Bianca è stata firmata la pace tra Ruanda e Congo con la mediazione di Trump, che ha definito l’accordo un «miracolo»
• Un operaio di 29 anni è morto nello schianto di un elicottero contro una parete rocciosa in Valtellina
• Nel leccese Tatiana Tramacere, scomparsa da 10 giorni, è stata trovata viva nella mansarda di un amico. Ora si dovrà accertare se si era nascosta volontariamente


• Oltre a Tod’s, altri 13 marchi sono indagati dalla procura di Milano per caporalato (Gucci, Prada, D&G, Missoni, Ferragamo, eccetera)
• Milano è la terza città al mondo per spesa pro capite in contenuti di OnlyFans nel 2025
• Oggi in Italia scioperano i dipendenti dei negozi Ikea
• Il 10 dicembre Roberto Benigni tornerà in tv, in prima serata su Rai1, con un monologo su san Pietro, del quale dice di essersi «innamorato»
• Stanotte al Quirinale ha riposato la fiamma olimpica, che oggi alle 11 partirà per Milano, dove arriverà passando dalle mani di 10.001 tedofori
• A Gaza è stato ucciso il capo della milizia anti Hamas creata da Israele
• Israele parteciperà all’Eurovision 2026 (12-16 maggio a Vienna), perciò Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Irlanda si sono ritirati dalla competizione
• Il figlio di Sarkozy, candidato sindaco a Mentone, ha proposto di abolire i segnali stradali
• Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa di Bruges
• Stanotte uno sciame sismico ha interessato un territorio compreso tra Romagna e Toscana. La scossa più rilevante ha avuto magnitudo 2.5
• È stato approvato il nuovo codice dell’edilizia, che, tra le altre cose, sana gli abusi storici
• Il Pd si è diviso su una proposta di legge contro l’anti-semitismo avanzata dal Pd
• Schlein ha detto che è disponibile a candidarsi a premier, Meloni ha partecipato all’anteprima di un documentario su Cucinelli a Cinecittà (c’era anche Draghi, in prima fila)
• È uscito il primo trailer del nuovo film di Checco Zalone, Buen camino, che uscirà a Natale
• Alla «primina» della Scala per gli under 30 sono apparsi disclaimer che mettevano in guardia dalle scene più scioccanti
• Sono morti il criminale Gerlando Alberti Junior (78 anni), la sociologa Paola Oliva Bertelli (83), la cestista Mabèl Bocchi (72), il medico condotto Gianfranco Molinari (74), il chitarrista statunitense Steve Cropper (84), il costumista ceco Theodor Pištěk (93), dj Mozart, nome d’arte di Claudio Rispoli (67)

Titoli
Corriere della Sera: Edilizia, via libera alla riforma
la Repubblica: Putin attacca la Nato / Trump: meno sanzioni
La Stampa: Caso Cina-Cdp, stop dell’Ue
Il Sole 24 Ore: Via libera al Codice sull’edilizia / Sanatoria facile per i vecchi abusi
Avvenire: Il mondo in trappola
Il Messaggero: Ucraina, Putin vuole la resa
Il Giornale: Hamas connection
Leggo: Fuga dei giovani, conto salato
Il Fatto: Bertolini (Csm) a rapporto / in casa FdI sul referendum
Libero: Il giallo dei bimbi tolti ai genitori
La Verità: Prima ti portano via i figli / poi vedono se c’è un motivo
Il Mattino: Putin, ultimatum a Zelensky
il Quotidiano del Sud: Donbas, il diktat di Putin / L’Italia si inceppa sulle armi
il manifesto: Eccellenza / italiana
Domani: Ucraina, le linee rosse di Putin / Macron: «Gli Usa ci tradiscono»









