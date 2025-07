Eugenio Finardi torna in Sicilia: il 25 luglio live al Segesta Teatro Festival

24/07/2025 08:42:00

Dopo l’applaudita esibizione a Ragusa, Eugenio Finardi torna in Sicilia: venerdì 25 luglio sarà protagonista al Segesta Teatro Festival, nella suggestiva cornice del teatro antico di Segesta.

Un appuntamento atteso che rientra nel tour “Tutto ‘75-‘25”, viaggio musicale che attraversa mezzo secolo di carriera senza indulgere nella nostalgia.

Sul palco, insieme a lui, una band affiatata: Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre (nonché produttore dell’ultimo album), Maximilian Agostini alle tastiere e Claudio Arfinengo a batteria e percussioni. Un ensemble che accompagna Finardi in un racconto musicale che unisce repertorio storico e nuove tracce, tratte dall’album Tutto, pubblicato quest’anno e già disponibile in digitale, CD e vinile. Il disco, ventesimo lavoro di brani originali, segna un punto importante nel percorso dell’artista milanese: “Tutto” è una riflessione matura, personale, quasi un lascito artistico, dove la ricerca interiore e la libertà creativa trovano piena espressione.

Tra i brani spicca “Francesca Sogna”, un’intima collaborazione con la figlia, la cantautrice Pixel, e altri duetti d’autore con musicisti come Paolo Costa e Fiamma Cardani. Finardi arriva a questo tour forte anche del recente riconoscimento come Artista Indipendente dell’Anno, assegnato dal MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti), la più importante manifestazione italiana dedicata alla musica indipendente. Il concerto di Segesta promette di essere più di un semplice live: sarà un’occasione per attraversare decenni di musica e parole con uno dei cantautori più liberi, coerenti e visionari del panorama italiano. Biglietti disponibili online su www.segestateatrofestival.com.