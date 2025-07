Snorkeling, il TAR ferma di nuovo la Capitaneria di Porto di Trapani

24/07/2025 12:11:00

Il TAR di Palermo dà di nuovo ragione agli operatori del mare. Con un decreto cautelare del 21 luglio 2025, il Tribunale amministrativo ha sospeso l’efficacia della nuova ordinanza anti-snorkeling emanata dalla Capitaneria di Porto di Trapani. È la seconda volta in meno di un anno.

A rivolgersi alla giustizia sono stati ancora una volta i centri di immersione e snorkeling della provincia, difesi dall’avvocata Valentina Piraino. La nuova ordinanza (la n. 189/2025), emanata dopo la clamorosa bocciatura della precedente da parte dello stesso TAR con la sentenza n. 3513/2024, ripropone – di fatto – le stesse restrizioni già dichiarate illegittime.

Il giudice amministrativo non ha avuto dubbi: siamo di fronte a una “palese violazione del giudicato”. Tradotto: la Capitaneria ha formalmente detto di adeguarsi alla sentenza, ma in realtà ha reintrodotto le stesse limitazioni sotto una nuova veste normativa. Un “artificio formale”, lo definisce il decreto, che non regge di fronte alla legge.

Sospesa l’ordinanza-bis: ora si attende l’udienza del 10 settembre

La nuova ordinanza viene così sospesa fino alla discussione collegiale fissata per il 10 settembre 2025. Intanto, gli operatori turistici – già penalizzati da un’estate segnata da incertezza normativa – esprimono soddisfazione per la nuova vittoria, ma anche amarezza:

“È legittimo – si chiedono – costringere cittadini e imprese a ricorrere due volte alla giustizia per ottenere il rispetto di una sentenza esecutiva?”

Il settore del diving e dello snorkeling rappresenta una voce importante del turismo sostenibile in provincia di Trapani, soprattutto in territori come San Vito Lo Capo, Favignana e Marettimo. Le restrizioni della Capitaneria – ritenute eccessive e fuori dalle competenze attribuite per legge – avevano provocato nei mesi scorsi proteste, appelli e perfino sanzioni a carico di operatori turistici.

Ora il TAR mette un altro punto fermo. Ma restano aperte alcune domande:

La Capitaneria annullerà le multe elevate in base a un’ordinanza sospesa?