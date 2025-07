Gin Sale Competition, stasera la sfida finale all’Opificio Culturale Bianchi

24/07/2025 15:47:00

Si chiude stasera, 24 luglio, agli Opifici Culturali Bianchi di Marsala la prima edizione della Gin Sale Friendly Competition, il format ideato dalle Cantine Bianchi per raccontare – attraverso la mixology, la cucina e la musica – un pezzo di territorio in trasformazione.



Dopo tre serate di qualificazione partecipate e vivaci, la finale riunisce i migliori bartender che si sono sfidati a colpi di shaker e creatività sul tema del viaggio. Ognuno di loro ha presentato un cocktail originale a base di Gin Sale, il distillato monobotanico prodotto in casa Bianchi, che unisce ginepro e sale marino per esprimere in modo essenziale il paesaggio marsalese.



Come sempre, i cocktail saranno accompagnati da piatti pensati ad hoc, firmati dallo chef Peppe Agliano, che per ogni appuntamento ha reinterpretato la cucina siciliana con tecnica e leggerezza. A completare l’esperienza, la musica dal vivo di una band locale, in linea con la filosofia del progetto: mettere in rete energie del territorio, senza effetti speciali, ma con coerenza e visione.

Il pubblico – coinvolto attivamente con schede voto cartacee e interazioni digitali – avrà voce in capitolo nel decretare il vincitore, accanto alla giuria tecnica. Anche i social, nei giorni precedenti, hanno ospitato una parte della gara: le foto dei cocktail in concorso e il “like” degli utenti hanno influito sulla selezione.







«GinSale rappresenta il simbolo della nostra trasformazione», racconta Carla Alagna, titolare di Cantine Bianchi insieme a Claudio Bianchi. «Abbiamo voluto affidargli il compito di segnare un cambiamento, anche generazionale, e creare un nuovo legame con un pubblico diverso, più giovane, curioso, aperto. È da questo desiderio che nasce la competition: volevamo mettere il gin nelle mani dei bartender, stimolare la loro creatività, ascoltare le loro idee.»



Per Alagna, il sale è la chiave del racconto: «Attraverso il sale raccontiamo Marsala. È una scelta meno ovvia rispetto agli agrumi o alle erbe, ma più autentica per noi. Il Gin Sale è volutamente semplice, sapido, mai salato. La sua eleganza è nella sua essenzialità.»



Un messaggio che attraversa anche lo spazio che ospita l’evento: l’Opificio Culturale Bianchi, ex magazzino fiduciario riconvertito in luogo di idee, arte e relazioni. «Volevamo che questi luoghi tornassero vivi, accessibili, attraversati. Qui non si consuma soltanto un cocktail: si parte per un viaggio», conclude Alagna.



La finale di stasera chiude il primo ciclo di questo esperimento culturale e sensoriale, ma nelle intenzioni dei promotori è solo l’inizio. Le Cantine Bianchi hanno già annunciato la volontà di dare continuità alla competizione, alimentando il dialogo tra impresa, creativi e comunità. Un modo concreto per rendere il gin (e il sale) strumenti di connessione, racconto e trasformazione.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)