Emma Marrone a Pantelleria: l’isola del silenzio e della verità scelta per l’estate 2025

24/07/2025 11:31:00

Sole, pietra e silenzio. Emma Marrone ha scelto Pantelleria come rifugio per la sua estate 2025. Non la Capri dei paparazzi, non la Sardegna da copertina. Ma l’isola nera, ruvida, vera. Un luogo che si concede solo a chi cerca profondità, e non riflettori.

La scelta di Emma Marrone non è casuale. Negli ultimi anni Pantelleria è diventata meta di artisti, attori, architetti, designer. Non chi cerca la ribalta, ma chi ha bisogno di silenzio. Di vuoti da riempire con se stessi. Pantelleria non ha spiagge dorate. Ha scogliere scolpite, calette di lava nera e mare vetroso come Cala Gadir o Cala Levante. Ha il Lago di Venere, dove ci si spalma il fango e si ride senza trucco. E ha dammusi che abbracciano, pietra su pietra, come rifugi d’anima.

Emma Marrone, una delle voci più sincere della musica italiana, sembra incarnare lo spirito dell’isola: intensa, essenziale, vera. Niente yacht, niente flash. Solo vento, orizzonti e pause. Ed è forse proprio questo che Pantelleria offre: il privilegio di ascoltarsi.