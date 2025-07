Marettimo, musica e cinema per il Film Fest: Ron incanta l’isola

24/07/2025 10:06:00

Un’isola per cantare, un’isola per raccontare. Si è chiusa così, tra note, applausi e stelle, la sesta edizione del Marettimo Italian Film Fest, che ha trasformato per sei giorni l’isola più lontana dell’arcipelago delle Egadi in un piccolo, raffinato palcoscenico del cinema italiano.

A suggellare la serata finale, sabato 20 luglio, è stata la voce intensa di Ron – Rosalino Cellamare, che ha emozionato il pubblico con un concerto carico di significato. A condurre la cerimonia conclusiva è stato il giornalista e volto Rai Pierluigi Diaco, che ha accompagnato la consegna dei premi “Stella Maris”, i riconoscimenti simbolo della manifestazione.

Premi speciali sono andati a cinque volti amati dal grande pubblico:

Claudia Gerini ha ricevuto il Premio alla Carriera ;

ha ricevuto il ; Vanessa Gravina , il Premio “Eleganza” ;

, il ; Massimiliano Gallo , il Premio “Tv, Teatro e Cinema” ;

, il ; Matteo Martari , il Premio “Determinazione” ;

, il ; Antonio Catania, il Premio “Autenticità Mediterranea”.

Ma non solo artisti. Riconoscimenti simbolici sono stati assegnati anche a Poste Italiane (rappresentata dal dirigente trapanese Fabio Piazza), alla Nave Vespucci (con il comandante in seconda Tommaso Faraldo, reduce dal giro del mondo), e al Centro di Soccorso Elicotteristi di Trapani Birgi, rappresentato dal comandante Nicolò Nicolosi e da una folta delegazione.

Tra le sorprese della serata, la presenza dell’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, che ha voluto portare il proprio sostegno alla manifestazione, sottolineandone il valore culturale e simbolico: «Portare il cinema dove non c’è, su un’isola lontana, è un atto di bellezza e resistenza».

Dal 14 al 20 luglio, Marettimo ha accolto attori, registi, dirigenti istituzionali, e tanti volti noti. Tra gli ospiti: Nancy Brilli, Licia Colò, le produttrici Gabriella Buontempo e Federica Lucisano, ma anche rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a testimonianza del crescente interesse per il ruolo strategico delle piccole comunità insulari.

Cinque le pellicole proiettate ogni sera nella suggestiva arena a cielo aperto:

“Napoli/New York” di Gabriele Salvatores ,

di , la versione restaurata di “Sapore di Mare” dei fratelli Vanzina ,

dei , “Afrodite” di Stefano Lorenzi , girato proprio nelle acque delle Egadi,

di , girato proprio nelle acque delle Egadi, “L’Abbaglio” di Roberto Andò , che rievoca un capitolo drammatico della storia siciliana,

di , che rievoca un capitolo drammatico della storia siciliana, e la commedia brillante “Io e te dobbiamo parlare” di Alessandro Siani.

A guidare l’equipaggio del festival, insieme a Diaco, una squadra ormai affiatata: la cantante Rita Forte, Gabriella Carlucci, il giornalista Alessio Orsingher e lo scrittore e storico Giordano Bruno Guerri, che hanno animato i talk e gli incontri culturali pomeridiani con contenuti di qualità e grande partecipazione del pubblico.

Un festival cresciuto nel tempo, che ogni anno conferma Marettimo come luogo ideale per far incontrare arte, cultura e identità mediterranea. Una scommessa vinta. Anche quest’anno.