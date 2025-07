Rally Valle del Belice, 50 auto al via

25/07/2025 14:18:00

Cinquanta vetture al via tra moderne e storiche al secondo Rally Valle del Belice, gara valida per il Campionato Siciliano Rally in programma sabato 26 e domenica 27 luglio ed organizzata dall’Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna.

La direzione di gara ha approvato l’elenco degli iscritti, suddivisi in 34 vetture moderne e 16 storiche che si sfideranno da sabato 26 attraverso le undici prove speciali della gara con partenza ed arrivo da piazza Umberto I a Partanna.

Bartolo Mistretta con navigatore Gaspare Beninati, su Skoda Fabia Evo proverà a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno e si ripeterà il duello con la coppia seconda classifica nella passata edizione, quella composta da Salvatore Riolo e dal navigatore Nicola Catania, l’ex sindaco di Partanna e deputato regionale che anche quest’anno sarà al via della gara. Anche la coppia composta da Riolo e Catania affronterà il Rally su una Skoda Fabia Evo, stessa vettura di Andrea Nastasi e Giuseppe Stassi, al via della competizione con il numero 3. Fari puntati, poi, anche su Mauro Cacioppo che, coadiuvato da Vincenzo Viola, affronterà il Rally su una Mitsubishi Lancer Evo 8.

Per quanto riguarda le vetture storiche, due sono quelle iscritte nel 1° raggruppamento, una rientra nel secondo raggruppamento, quattro del 3° raggruppamento, otto del 4° raggruppamento e una appartenente al gruppo “classiche”.