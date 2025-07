Due serate tra storia e musica per il Festival del Mare e del Gusto

25/07/2025 10:38:00

Due appuntamenti d’eccezione per il fine settimana del Festival del Mare e del Gusto, promosso dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, che valorizza il pescato locale lungo la fascia costiera tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle.

Sabato 26 luglio, alle 21, nel sito archeologico di Eraclea Minoa, andrà in scena Alfonso Veneroso con il monologo “Cicerone e i Siciliani contro Verre”. Uno spettacolo potente e attuale che racconta la storica battaglia legale condotta da Marco Tullio Cicerone contro il governatore romano Verre, accusato di aver devastato la Sicilia tra soprusi, corruzione e violenza. Un racconto di duemila anni fa che sembra parlare il linguaggio del presente, tra potere, malaffare e giustizia negata.

Domenica 27 luglio, sempre alle 21, il Festival si sposta alla Villa Romana di Realmonte, dove Nicky Nicolai salirà sul palco con il suo quartetto per “Mille bolle blu”, un concerto che ripercorre i grandi successi italiani e internazionali in chiave jazz e swing. Con lei, Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso e Luigi Del Prete alla batteria. In programma brani celebri come E se domani, Non gioco più, Ancora e Piazza grande. I due eventi sono a pagamento (5 euro) e richiedono la prenotazione sul sito flagsoleazzurro.it. L’incasso, come per gli appuntamenti precedenti, sarà interamente devoluto in beneficenza, per volontà del presidente del Galp Flag Nando Rapisardi e del direttore Giovanni Borsellino.

La seconda edizione del Festival si concluderà il 2 agosto, con il concerto dei Tintinnambula a Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara.