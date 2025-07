Un Borgo di Libri: la rassegna letteraria torna tra le rocce e la magia di Custonaci

25/07/2025 08:06:00

Tra le rocce millenarie delle Grotte Mangiapane, nel cuore del territorio trapanese, torna anche per l’estate 2025 l’appuntamento con «Un Borgo di Libri ed Autori – Letture sotto le stelle», la rassegna letteraria organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico che da sette anni porta letteratura, confronto e bellezza in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale.

Il calendario di questa nuova edizione, che si svolgerà in quattro serate (31 luglio, 7, 21 e 28 agosto), intreccia la forza del racconto con il fascino di uno scenario naturale di rara potenza visiva, all’interno delle celebri grotte oggi parte del Parco Archeologico di Segesta.

Si conferma così l’identità profonda del festival: un evento culturale che ha saputo negli anni coinvolgere lettori, scrittori, turisti e imprese locali, facendo della cultura uno strumento di valorizzazione territoriale. La rassegna, patrocinata nelle precedenti edizioni dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Centro per il Libro e la Lettura (MiBAC), ha ospitato nel tempo autori di primo piano come Stefania Auci, Pietrangelo Buttafuoco, Simona Lo Iacono, Costanza DiQuattro e Aurora Tamigio, diventando punto di riferimento nel panorama culturale estivo della provincia di Trapani. Quest’anno sono attese Annamaria Zizza, Anna Mallamo, Veronica Galletta e Rosita Manuguerra, quattro autrici che con le loro opere accompagneranno il pubblico in un viaggio tra storie individuali e collettive, radici e mutamenti, identità e memoria.

Ad aprire il festival il 31 luglio sarà Annamaria Zizza con La dolciera siciliana, romanzo ambientato nel Settecento, già candidato al Premio Strega 2025 e vincitore del Premio Ignazio Buttitta. La protagonista è Maria, orfana e vittima di violenza, che attraverso l’incontro con il medico e intellettuale Tommaso Campailla trova la forza di rinascere. Una storia al femminile che intreccia emancipazione, cucina e riscatto sociale, tra Modica, Catania e Milano.

Il 7 agosto sarà la volta di Anna Mallamo con Col buio me la vedo io, Premio Mondello 2025, ambientato in una Reggio Calabria degli anni ’80. Un romanzo che scava nel cuore oscuro della città e delle sue dinamiche criminali, raccontando la storia di Lucia e Rosario, giovani segnati dalla violenza e da un mistero che li lega. La scrittura densa e visiva dell’autrice restituisce tutta la complessità del contesto e dei personaggi. Il 21 agosto tocca a Veronica Galletta, con Malotempo, vincitore del Premio Lugnano Giorgio Patrizi. Il protagonista, Paolo Rasura, torna nel suo paese natale, Santafarra, per un funerale, trovandosi a fare i conti con il passato, con un’amicizia spezzata e con la distanza emotiva dalla propria famiglia. Un romanzo che affronta il tema del ritorno, della colpa e della disgregazione delle relazioni familiari in un contesto di degrado e speculazione.

Infine, il 28 agosto, chiuderà la rassegna Rosita Manuguerra con Malanima, romanzo d’esordio ambientato a Favignana, selezionato al Premio Fiesole Narrativa Under 40. Un libro che racconta la crescita di Mia e Marina, adolescenti che portano avanti un’amicizia che si intreccia con quella, mai dimenticata, tra le loro madri. Sullo sfondo, i colori e i profumi dell’isola, il senso dell’appartenenza, l’eco delle storie passate e il peso dell’eredità familiare. Tutte le serate inizieranno alle ore 21.30 e saranno aperte al pubblico. La cornice naturale delle Grotte Mangiapane, teatro di memorie antiche e di rara suggestione, offrirà ancora una volta un’atmosfera irripetibile per ascoltare parole, lasciarsi attraversare dalle storie e vivere un momento collettivo di cultura e bellezza.