Verifiche, prove e subito la gara: a Partanna scatta il Rally Valle del Belice

26/07/2025 16:26:00

Il rombo dei motori accende la Valle del Belice. Con le verifiche prima e lo shakedown, la prova in assetto da gara, ha preso il via questa mattina la seconda edizione del Rally Valle del Belice, prova valida per il campionato siciliano Rally ed organizzata dall'Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna.

Tutti gli iscritti al Rally si sono presentati alle verifiche, a Partanna, dove tanti appassionati e cittadini hanno potuto ammirare da vicino le vetture che daranno vita alla competizione.

Poi, ultimata la parte burocratica, i piloti hanno indossato il casco e, guidati dai navigatori, si sono spostati di poche centinaia di metri per lo shakedown, ricavato in una porzione di prova speciale che si tiene sempre all'interno di Partanna, per provare le vetture e capire i passaggi ed individuare i giusti assetti per la gara che scatterà questo pomeriggio a partire dalle 18.30 da piazza Umberto I a Partanna.

Quest'anno la partenza è stata spostata indietro di qualche centinaio di metri, consentendo alle vetture di percorrere un tratto più lungo del viale principale di Partanna dove, ad attenderli ci saranno, come qualche mese addietro per la prima edizione, tanti appassionati.

E per intrattenere il pubblico sarà presente anche la Red Bull con una propria delegazione che ha spostato il Rally Valle del Belice, presente sul posto con due vetture per animare la vigilia della partenza.

Poi, già questa sera, si terranno due prove speciali, entrambe a Gibellina, con la particolarità della seconda che si correrà in notturna. E al termine si avranno già le idee più chiare sui nomi degli equipaggi che si contenderanno il successo finale.

Le prove di questa mattina hanno confermato la bontà delle vetture condotte da Bartolo Mistretta, vincitore della prima edizione del Rally, e da Salvatore Riolo, secondo qualche mese addietro. Ma non sono escluse sorprese, con il possibile inserimento nella lotta al vertice di altri piloti.