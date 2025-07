26 Luglio: aiuta dal Cielo per Gaza, lite Usa - Francia, morti tre operai

26/07/2025 08:35:00

E' il 26 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Thailandia-Cambogia, un nuovo focolaio di guerra. La Malesia sta mediando un cessate il fuoco ma gli scontri continuano

• Per la difesa di Stasi l’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio è intrisa di sangue e sudore. Angela Taccia, avvocato dell’indagato: «Nulla è stato accertato, la consulenza Stasi non ci spaventa»

• Domani, in Scozia, l’incontro von der Leyen-Trump. Sul tavolo, dice il presidente – che in Gran Bretagna è andato soprattutto per giocare a golf – ci sono i dazi, e c’è il 50 per cento di probabilità che l’accordo venga chiuso

• La polizia israeliana ha arrestato e poi rilasciato il Gran Muftì di Gerusalemme per un sermone contro l’Idf

• Israele ha detto che consentirà di nuovo a Egitto ed Emirati arabi uniti di paracadutare cibo e beni essenziali nella Striscia di Gaza

• Zelens’kyj ha già cambiato la contestata legge sulla corruzione. Donald Trump promette un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelens’kyj «entro due o tre mesi».

• Ungheria e Serbia annunciano un nuovo oleodotto dalla Russia. In barba al price cap dell’Unione europea

• Alle universiadi Lorenzo Bonicelli, 23 anni, è uscito male da un esercizio agli anelli e s’è rotto una vertebra cervicale. È in coma farmacologico ma non in pericolo di vita

• Giorgetto Giugiaro, 86 anni, è uscito fuori strada in Sardegna. Un brutto incidente ma lui sta bene

• A Napoli tre operai che erano nel cestello di un montacarichi sono caduti. Morti dopo un volo di venti metri. A Brescia un uomo di 69 anni è rimasto schiacciato da un muletto che stava scaricando



• Presentato ieri a Lourdes il «Miracolo n.72»: la malata di Slp Antonietta Raco immergersi nelle acque per poi tornare a camminare

• Via libera del governo per l’Ops di Mediobanca su Banca Generali. Per Nagel niente golden power

• Orcel rompe i ponti con i fondi di Crédit Agricole e non vuole rinnovare il contratto

• Oggi, dalle 13 alle 17, lo sciopero nazionale in tre settori: aereo, aeroportuale, indotto. Possibili ritardi e cancellazioni.

• Se Binaghi, presidente della FederTennis, vorrà gestire da solo le Atp di Torino potrà farlo ma dovrà rinunciare ai 100 milioni di contributi pubblici. L’aut-aut arriva con un emendamento di Fi

• L’esecutivo ha stabilito che i tre delegati italiani del comitato che si occuperà dell’America’s Cup 2017 saranno scelti dal ministero dello Sport, dal ministero della Salute e dal comune di Napoli. A sorpresa, viene esclusa la Regione.

• Marco Parentin, triestino di 24 anni, è il primo laureato in Ingegneria quantistica in Italia

• Le zanzare Culex, quelle che trasmettono il West Nile, continuano a pungere. Ieri 7 nuovi casi nel Lazio

• I Nas di Bologna hanno sequestrato 700 kg di cibo scaduto da più di 20 anni. Veniva servito nei rifugi dell’Appenino emiliano-romagnolo

• Durante un’esercitazione la Marina militare s’è persa due missili nel mar di Sardegna, uno inesploso. A fine estate si cercherà di recuperarlo

• Il libanese di Hezbollah, filopalestinese, Georges Abdallah è stato liberato dopo 40 anni di carcere in Francia. Non è pentito

• Ieri, al Congresso nazionale di Forza Italia, il nuovo statuto è stato approvato all’unanimità in meno di un’ora e mezza. Tajani rilancia lo Ius Italiae. Marina B. ha incontrato Occhiuto e Cirio

• Nell’ultima puntata del De Luca Show, il governatore della Campania se la prende con Pd e 5 Stelle, o meglio con Decaro e Fico

• Antonio Angelucci ha venduto alla Toto Holding Spa, quelli delle autostrade, il 40 per cento del Tempo per ben 14 milioni di euro

• Michele Noschese avrebbe 7 costole rotte ed entrambe le clavicole spaccate. Lo dicono i nuovi accertamenti chiesti dalla famiglia.

• Una mamma che ha torturato il pedofilo che aveva tentato di adescare il figlio di 11 anni è stata condannata a due anni di galera

• A Milano due fratellini sono stati rapinati da una baby gang, uno è stato lasciato in mutande

• Icardi denuncia Wanda Nara per revenge porn. Sostiene che lei abbia pubblicato un suo video intimo per diffamarlo e turbare la sua nuova relazione

• Al Tour vince l’olandese Thymen Arensman. La tappa era stata accorciata da 130 a 95 km per un focolaio di dermatite contagiosa in un allevamento bovino

• Luciano Darderi vola in finale al torneo di Umago (Croazia). Ha sconfitto Camillo Ugo Carabelli per 7-6, 6-3

• Il regista Dan Allen ha trasformato Bambi, in un cerbiatto assassino

• Al festival di Salisburgo Barrie Kosky mette in scena Hotel Metamorphosis con musiche di Vivaldi, testi di Ovidio e poi computer, algoritmi e costumi contemporanei





Titoli

Corriere della Sera: Palestina, Trump gela Macron

la Repubblica: Meloni: non è il tempo / dello Stato palestinese

La Stampa: Catastrofe a Gaza / scontro Europa-Usa

Il Sole 24 Ore: Corrono le entrate / nel bilancio dello Stato / 13,8 miliardi in più

Avvenire: La luce dei migranti

Il Messaggero: Aiuti a Gaza, sì ai lanci dal cielo

Il Giornale: Macron spacca l’Occidente

Qn: Palestina, Parigi va avanti / E Trump attacca Macron

Il Fatto: Si sono persi 2 missili / nel mare di Sardegna

Libero: Se le danno tra di loro

La Verità: «Ho svelato il sistema di Ricci / mi vogliono togliere gli appalti»

Il Mattino: Vite spezzate

il Quotidiano del Sud: Palestina, lite Usa-Francia

il manifesto: In difesa

Domani: Palestina, Trump bullizza Macron / Sui dazi intesa Usa-Ue a un passo