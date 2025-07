Musica, cultura e street food: cosa fare nel weekend del 26-27 luglio nel Trapanese

26/07/2025 06:00:00

Concerti all’aperto, teatro tra i templi, street food e street basket, letteratura e impegno civile, ecco il weekend in provincia di Trapani:

TRAPANI - Domenica 27 luglio Piazza Vittorio Emanuele diventa una “Green Arena” per la terza edizione del Green Valley Pop Fest, festival che unisce musica e sostenibilità. Dalle 17:00 fino a notte fonda si alterneranno sul palco artisti come Elodie, Lazza, Shiva, Rovazzi, Enula, Carmen e altri, condotti da Daniele Battaglia e Camilla Ghini. L’evento è sostenuto da associazioni ambientaliste come WWF, Marevivo e PlasticFree, e prevede iniziative legate a riforestazione, tutela del mare e riduzione della plastica, con spazi espositivi e attività per tutte le età. Ingresso gratuito per bambini sotto i 5 anni, persone con disabilità e accompagnatori. Tutte le info su: www.greenvalleypopfest.it. TRAPANI - Fino a domenica 27 luglio, Trapani ospita la XVII edizione di Stragusto, il Festival del Cibo da Strada, che trasforma la piazza ex Mercato del Pesce in un palcoscenico di sapori locali e internazionali. Tra le prelibatezze trapanesi, fiorentine, busiate, cùscusu e porchetta dei Nebrodi, ci saranno anche piatti provenienti da Ungheria, Tunisia, Grecia e Palestina. Il festival prevede anche un wine tasting sulle Mura di Tramontana. Per informazioni, visitare il sito stragusto.it.

MAZARA DEL VALLO - Il Mezzo Festival 2025 si concluderà sabato 26 luglio a Mazara del Vallo, nel Giardino dell'Emiro. Il festival, organizzato da Mezza APS, offrirà musica dal vivo, DJ set, attività per famiglie e aree relax. Sarà possibile anche partecipare a sessioni olistiche. Biglietti disponibili su mezzofestival.it.

MARSALA - Prosegue fino a domenica 27 luglio a Piazza della Vittoria “Shock da Ground 2025”, tappa siciliana del circuito Estathé 3x3 Italia Streetbasket.

GIBELLINA - La 44ª edizione delle Orestiadi di Gibellina propone tre appuntamenti imperdibili nel weekend del 26 e 27 luglio al Baglio Di Stefano. Sabato 26 alle 19:30 si comincia con Il corpo della lotta, performance site-specific ispirata a Camille Claudel, con Carlotta Viscovo ed Ettore Greco. Alle 21:00 va in scena La parte per il tutto, monologo di Silvia Ajelli con musiche dal vivo di Silvia Vaglica, tratto da un testo di Manlio Santanelli. Domenica 27 alle 21:00, in prima nazionale, Un equilibrista squilibrato, David Lynch: omaggio musicale a cura di Roy Paci con un ensemble di musicisti e il video (Stra)vedere Lynch firmato da Umberto Cantone. I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

PARTANNA -Dal 26 luglio al 6 agosto torna a Partanna il Festival “Musiche e Parole”, organizzato dalla Fondazione Sebastiano Tusa con il Comune. Quattro appuntamenti gratuiti tra teatro, musica e danza animeranno l’area archeologica di Contrada Stretto. In programma due prime assolute: La fuga di Enea di Mimmo e Giacomo Cuticchio e Storia di un amore con Andrea Tidona, oltre ai concerti dei SeiOttavi e del quartetto Carmela Stefano & Virtuous Flair. La serata inaugurale del 26 luglio propone La fuga di Enea, uno spettacolo pensato per il sito archeologico, che unisce teatro di figura e narrazione epica. Protagonista è l’eroe troiano in cerca di una nuova patria: un racconto che parla di migrazione, identità e memoria. Inizio ore 21, ingresso libero.

SELINUNTE - Sabato 26 luglio alle 21, al Tempio E di Selinunte, va in scena Il Ragazzo dalla Maschera di Ferro, musical ispirato al romanzo di Dumas. Protagonisti i gemelli Daniele e Umberto Vita nei ruoli del Re Sole e del suo misterioso fratello. Tra duelli, intrighi e perdono, lo spettacolo unisce teatro e riflessione. Regia di Sandro Querci, musiche di Tiziano Barbafiera, coreografie di Camilla Gai. Biglietti 20/25 euro su www.coopculture.it. Domenica 27 luglio alle 21, al Tempio di Hera a Selinunte, va in scena “Aranci di 'nterra”, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso. Inserito nel cartellone “Selinunte Estate” curato da CoopCulture con Genìa e il Parco Archeologico, lo spettacolo affronta temi forti come emarginazione, pregiudizio, prostituzione, disabilità, omosessualità e sfruttamento, attraverso le storie di nove donne siciliane raccontate con sarcasmo, poesia e dialetti isolani. In scena le attrici Giovanna Russo, Liliana Marciante e Giovanna Scarcella, con coreografie di Ciro Venosa e costumi di Claudia Campo. I biglietti sono disponibili al botteghino e online su CoopCulture.

SALEMI - Sabato 26 luglio, alle ore 19:00, nel Chiostro di Sant’Agostino si terrà la cerimonia finale del premio letterario Haliciae, nell’ambito della quinta edizione di Saliber Fest, il festival del libro della città. L’ingresso è gratuito. Domenica 27 luglio, alle ore 5:00 del mattino, il Teatro del Carmine ospita Nel ventre – Voci dal centro della terra, spettacolo scritto da Antonio Mocciola con Salvo Lupo, nell’ambito della quinta edizione del Saliber Fest. L’ingresso è gratuito. Il 26 e 27 luglio torna inoltre l’XI edizione del Welcome Back Tony Scott Festival, dedicata al tema Around the World. Due serate di musica al Castello Normanno-Svevo con artisti come Salvatore Bonafede, Monica Shaka, Amedeo Ariano e i Deibba Bros. In programma omaggi a Stevie Wonder, improvvisazioni e sonorità afro. L’ingresso è gratuito.

PANTELLERIA - Fino al 27 luglio l’isola ospita la seconda edizione del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo. Ingresso libero.