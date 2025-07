Assostampa Trapani incontra il presidente del Libero Consorzio

26/07/2025 12:31:00

Una delegazione dell’Associazione Siciliana della Stampa – il Sindacato unitario dei giornalisti siciliani - è stata accolta a Palazzo Riccio di Morana dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci. Tema dell’incontro: la riattivazione dell’Ufficio stampa dell’Ente dopo l’elezione del nuovo vertice.



Per Assostampa sono intervenuti il segretario provinciale Vito Orlando, il vice segretario Max Firreri, la tesoriera Mariza D’Anna e il membro del direttivo regionale del Gus, Ettore Bruno.



In un clima di cordialità e collaborazione il presidente Quinci ha esposto alla delegazione di Assostampa le criticità legate ad una riforma delle Ex Province che anche sotto il profilo delle procedure assunzionali pone dei “paletti” che si sta tentando di superare anche attraverso l’azione dell’Upi (Unione delle Province Italiane) con proposte di riforma.



Il presidente del Libero del Consorzio Comunale ha però convenuto sulla necessità che l’Ente si doti di un ufficio stampa, composto da personale iscritto all’ordine dei giornalisti nel rispetto delle norme. In tal senso il presidente Quinci si è impegnato ad attivare tale percorso nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con le risorse e le capacità assunzionali disponibili. Il Presidente Quinci ha inoltre accolto la proposta avanzata dal segretario Orlando, di fornire assistenza tecnica per la predisposizione di un bando tipo per le procedure concorsuali dell’addetto stampa dell’Ente, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’Ordine dei Giornalisti e Assostampa.

Per entrambi l’impegno a proseguire in una fattiva collaborazione che consenta ai cittadini del territorio provinciale di essere correttamente informati e all’Ente di comunicare in trasparenza le sue attività istituzionali.