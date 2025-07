Quinto Gusto, a Marsala il fine dining che esplora l’emozione oltre il sapore

26/07/2025 09:30:00

In un panorama gastronomico sempre più alla ricerca di autenticità ed eccellenza, il ristorante Quinto Gusto si afferma come una nuova voce raffinata nel mondo del fine dining.

Situato nel cuore di Marsala, in Via Scipione l'Africano 11, questo elegante ristorante di pesce offre un’esperienza culinaria che va oltre il semplice pasto, trasformandosi in un viaggio sensoriale tra mare, materia prima e arte.



Guidato da una filosofia che mette al centro il rispetto per il prodotto e la creatività consapevole, Quinto Gusto si propone di riscrivere le regole del gusto, esplorando la quinta dimensione del piacere gastronomico: quella dell’emozione pura. Il nome non è casuale.



Dopo il dolce, il salato, l’amaro e l’acido, c’è qualcosa di più: un gusto profondo, evocativo, capace di raccontare una storia al primo assaggio.



“Il nostro obiettivo non è stupire, ma toccare corde profonde attraverso la semplicità raffinata”, spiega lo chef Francesco Bianco, mente creativa dietro un menu in costante evoluzione. “Lavoriamo solo con il pescato del giorno, scelto con cura dai nostri fornitori di fiducia, e con tecniche che rispettano la natura dell’ingrediente.”



La sala, curata nei minimi dettagli, offre un ambiente intimo ma mai freddo, dove l’accoglienza è parte integrante dell’esperienza. Il servizio, discreto e attento, accompagna l’ospite in un percorso fatto di piatti eleganti, presentazioni curate e abbinamenti sorprendenti, sia in cucina che in cantina.



Tra i piatti simbolo, spiccano la tartare di Tonno lo la cruditè spaghettone fresco ai ricci di mare , il pacchero all’ astice blu . Il Pescato locale del giorno selezionato con cura.



Quinto Gusto non è solo un ristorante: è un invito a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi guidare in un’esperienza che nutre il corpo e accende i sensi. Perché il vero fine dining, qui, non è fatto solo di lusso, ma di significato



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)