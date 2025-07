Trapani, nasce un nuovo polo sportivo nel rione popolare di Sant’Alberto

27/07/2025 10:03:00

Un’area abbandonata che si trasformerà in un parco multifunzionale, a servizio della comunità. A Trapani, nel cuore del rione popolare di Sant’Alberto, sorgerà un nuovo impianto ludico-sportivo all’aperto, grazie a un finanziamento di 75 mila euro concesso dall’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo nell’ambito del programma “Fondo Promozione Sport di base nei territori”.

Il progetto esecutivo, redatto dal Servizio Tecnico dell’Iacp di Trapani, è stato approvato nei giorni scorsi dal Commissario Straordinario dell’Ente, Maurizio Norrito. Si tratta di un’iniziativa che segna una nuova tappa per l’Istituto Autonomo Case Popolari, da sempre attivo nel recupero edilizio e oggi impegnato anche in un percorso di rigenerazione ambientale e sociale.

Un’area degradata che rinasce

L’intervento interesserà un’area di circa 3.000 metri quadri in via Tenente Alberti, attualmente inutilizzata e soggetta nel tempo a degrado e abbandono. “Spesso invasa da rifiuti e oggetto di atti vandalici – spiega il direttore generale dell’Iacp Francesco Guarano – sarà finalmente restituita alla città e alla comunità residente, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per lo sport, l’inclusione sociale e il benessere collettivo”.

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi fitness e piazzole attrezzate con strumenti per l’allenamento all’aperto, corredate da pavimentazione antitrauma. Un impianto pensato per persone di tutte le età, che coniuga sport, socialità e sostenibilità.

“Un simbolo della rigenerazione urbana”

“Sarà un parco per la comunità e per l’ambiente”, afferma il Commissario Straordinario Maurizio Norrito. “Un simbolo di rigenerazione urbana per un quartiere che ha bisogno di nuove energie e spazi di aggregazione. È un progetto che cambia volto a una zona periferica, e lo fa in modo innovativo”.

L’Iacp ha coinvolto nella progettazione il proprio personale tecnico, con l’ingegnere Marco Imprima, il geometra Matteo Campora e l’architetta Francesca D’Amico, sotto la direzione del dottor Guarano. Una squadra interna che ha saputo cogliere le sfide della riqualificazione urbana con strumenti nuovi e obiettivi chiari.

Un parco per lo sport e l’inclusione

L’obiettivo è chiaro: favorire uno stile di vita sano, offrendo uno spazio pubblico aperto, accessibile e dotato di attrezzature moderne. Un luogo dove praticare sport, passeggiare, pedalare, incontrarsi. Ma anche un presidio di legalità e partecipazione civica, in un rione spesso dimenticato.

“Pensiamo – conclude Norrito – che questo impianto possa diventare un centro per l’educazione sportiva e ambientale, aperto a tutta la città. È un valore aggiunto, non solo per il quartiere Sant’Alberto ma per tutta Trapani”.

I prossimi passaggi prevedono l’avvio delle procedure di appalto e la stipula di una convenzione con il Comune di Trapani, che si occuperà della gestione e manutenzione del parco una volta completato.