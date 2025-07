Trapani, schianto all'incrocio con semafori spenti da anni: due feriti

27/07/2025 23:38:00

Due feriti per un violento incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato tra via Piersanti Mattarella e via Convento San Francesco di Paola, angolo via Manzoni, al confine tra Trapani e Casa Santa Erice.

Gli abitanti spesso hanno denunciato questo come uno degli incroci più trafficati e, da tempo, tra i più pericolosi della zona.

Fondamentale il lavoro della Polizia di Stato, presente con quattro motociclisti che hanno gestito il traffico con prontezza e precisione, evitando che la situazione degenerasse in un punto tra i più caotici della viabilità urbana.

A scontrarsi sono state un’Audi con a bordo quattro persone e una Jeep su cui viaggiavano cinque ragazzi.

Lo scontro è stato molto forte: la Jeep, dopo l’impatto, ha attraversato l'incrocio sbandando e si è messa di traverso rispetto alla strada, fino a impattare con la vetrina di un negozio di telefonia.

Due persone che viaggiavano sull’Audi sono rimaste ferite, e sono state trasportate in ospedale. Le altre due che viaggiavano con loro, sarebbero illese. Così come nessuno dei cinque occupanti della Jeep non hanno riportato ferite.

L'alcol test è risultato negativo, l'incidente sarebbe imputabile alla velocità.