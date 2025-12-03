Marsala, auto non rispetta la precedenza: nonna e nipote investiti sulle strisce

03/12/2025 15:29:00

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Marsala, all’incrocio tra via Sibilla e via Margellina, nei pressi del ristorante Da Pino.

Intorno alle 15, un’auto – secondo una prima ricostruzione – non avrebbe rispettato la precedenza, travolgendo una nonna e il suo nipotino che stavano attraversando regolarmente sulle strisce pedonali.

I due sono rimasti visibilmente scossi: immediato l’intervento dei passanti, che hanno prestato i primi soccorsi, mentre sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi, ma sono stati comunque trasportati in ospedale per gli accertamenti di rito.

Alla guida dell’auto c’era un uomo che – stando alle testimonianze – non si sarebbe accorto dei pedoni impegnati nell’attraversamento. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione le responsabilità.

La viabilità nella zona è rimasta rallentata per tutto il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi, in un incrocio che già in passato era stato segnalato per la scarsa visibilità.



