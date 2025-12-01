Sezioni
Cronaca

» Incidenti
01/12/2025 08:12:00

Perde il controllo dell'auto, si ribalta e muore. In auto il figlio di 14 anni, è grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/perde-il-controllo-dell-auto-si-ribalta-e-muore-in-auto-il-figlio-di-14-anni-e-grave-450.jpg

Ancora una tragedia della strada in Sicilia.  Un uomo di 38 anni, Christian Mandrà, padre di due figli, ha perso la vita in un grave incidente stradale, avvenuto nella parte alta di via Palermo, a Catania. Il figlio di 14 anni, che era con lui in auto, ed è rimasto gravemente ferito.

 

Secondo una prima ricostruzione, la Smart guidata dall’uomo avrebbe urtato uno spartitraffico, capovolgendosi e finendo poi contro un muro. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Hanno tentato di rianimare il 38enne, ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il figlio è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del San Marco, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni.

 

E questo fine settimana, una microcar con tre ragazzini a bordo, si è ribaltata a Marsala, in zona stadio, nel piazzale fiera. 

 

 



