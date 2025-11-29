Marsala, minicar si ribalta nell’area della fiera: tre minorenni feriti. Le immagini

29/11/2025 07:33:00

Poteva trasformarsi in una tragedia il singolare incidente avvenuto ieri sera, 28 novembre 2025, a Marsala. Intorno alle 23 una minicar con tre ragazzini a bordo si è ribaltata all’interno della grande area che ospita la fiera, alle spalle del GiùGiù Bowling, tra via degli Atleti e via della Gioventù.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe capovolto durante una manovra. A bordo c’erano tre minorenni: uno di loro era addirittura seduto nel portabagagli, ed è quello che ha riportato le ferite più evidenti, comunque lievi. Per estrarli dall’auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del vicino comando di corso Calatafimi, che hanno messo in sicurezza il mezzo e soccorso i ragazzi.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi mentre nell’area si era radunata una folla di giovani curiosi. I ragazzini hanno raccontato che il ribaltamento sarebbe avvenuto autonomamente, durante una manovra interna all’area. Ma agli investigatori non sfuggono alcuni elementi: quella zona, soprattutto nel fine settimana, è un punto di ritrovo per giovanissimi con minicar e scooter, e non è raro che si organizzino corse improvvisate o sfide di guida.

Il sospetto è che anche ieri sera possa essere stata in corso una gara o una manovra azzardata, con l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia che avrebbe contribuito a far perdere il controllo del veicolo.

Le condizioni dei tre minorenni non destano preoccupazione, ma l’incidente riaccende i riflettori sull’uso spesso rischioso delle minicar in città e sulla necessità di controlli più stringenti nelle zone di ritrovo giovanile.



