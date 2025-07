Trapani, arte e sguardi femminili: Laudicina e Watson protagoniste di “Rivolta Femminile”

28/07/2025 15:01:00

Giovedì 31 luglio alle 18, la Sala Sodano di Palazzo d’Alì a Trapani ospita un nuovo appuntamento della rassegna Rivolta Femminile, il progetto artistico ideato e curato da Anda Klavina che mette al centro la soggettività femminile nell’arte siciliana contemporanea.

Protagoniste dell’incontro saranno Daniela Laudicina, artista trapanese con un percorso internazionale, ed Erin Calla Watson, statunitense, attualmente in residenza a Trapani.

A dialogare con loro sarà la curatrice Anda Klavina. Daniela Laudicina, dopo una lunga esperienza all’estero, lavora oggi con il collage, fondendo pittura, fotografia e arti grafiche. La sua ricerca esplora il potenziale poetico della frammentazione e della ricomposizione dell’immagine. Erin Calla Watson, MFA presso il California Institute of the Arts, interviene con fotografie digitalmente alterate su ambienti domestici maschili e paesaggi costruiti. Le sue opere indagano la dimensione affettiva repressa negli spazi della quotidianità. L’incontro fa parte di una serie mensile che culminerà nella mostra collettiva Rivolta Femminile, in programma dal 12 settembre al 30 ottobre 2025 presso il Chiostro di San Domenico. Il progetto, nato a Trapani nel 2023, si ispira al manifesto femminista degli anni ’70 e mira a costruire una rete concreta di supporto e visibilità per le artiste legate alla Sicilia. L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Trapani, Laudicina S.R.L., Florian Ruths e 102 Radio Trapani. Ingresso libero con donazione.