L'aria è più fresca, il mare è mosso. Oggi e domani niente bagno in provincia di Trapani

28/07/2025 09:04:00

Lunedì 28 e martedì 29 luglio il mare sarà il grande protagonista – ma non per tuffi e bagni rinfrescanti. In provincia di Trapani e lungo le coste meridionali della Sicilia sono attese onde fino a tre metri di altezza, con condizioni del mare che si preannunciano particolarmente agitate. Il consiglio è chiaro: oggi e domani meglio evitare di entrare in acqua, anche se le giornate si presentano serene e soleggiate.

Nonostante il rischio in mare, il tempo sulla terraferma resta stabile. La pressione atmosferica garantirà infatti due giornate estive piene, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta l’Isola. Nessuna allerta da parte della Protezione civile, ma è bene tenere d’occhio l’evoluzione del moto ondoso, soprattutto per chi frequenta le spiagge trapanesi e la costa sud.

Temperature elevate, soprattutto al sud e nelle zone interne

Lunedì, le temperature massime oscilleranno tra i 27 e i 35 gradi. Siracusa sarà tra le città più calde, con picchi previsti fino a 35°C. Catania seguirà con massime intorno ai 33°C. Più miti le condizioni ad Enna (27°C) grazie all’altitudine. A Trapani si prevedono valori compresi tra 24°C e 27°C, con cielo terso e clima ventilato.

Martedì la situazione sarà in parte simile, ma con un lieve calo della pressione. Il cielo potrebbe essere poco o irregolarmente nuvoloso, soprattutto nel messinese dove sono attese precipitazioni sparse. Le temperature massime si attesteranno tra 24 e 33 gradi, mentre le minime notturne non subiranno variazioni significative.

Le previsioni per le principali città siciliane:

Agrigento: sereno, tra 21°C e 30°C

Caltanissetta: soleggiato, tra 17°C e 31°C

Catania: caldo e sole, tra 22°C e 33°C

Enna: mite e sereno, tra 14°C e 27°C

Messina: instabile martedì, tra 24°C e 30°C

Palermo: caldo moderato, tra 25°C e 30°C

Ragusa: gradevole, tra 18°C e 29°C

Siracusa: la più calda, tra 21°C e 35°C

Trapani: cielo sereno, mare agitato, tra 24°C e 27°C

In sintesi

In Sicilia il sole continua a dominare il cielo, ma il mare – soprattutto nel trapanese – impone cautela. Il consiglio per chi è in vacanza o pensa a una giornata in spiaggia è chiaro: godetevi il sole, ma restate a riva.