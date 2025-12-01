Meteo Sicilia, dicembre inizia con qualche nuvola e temperature in (lieve) aumento

01/12/2025 08:42:00

La settimana in Sicilia si apre con un meteo tranquillo ma variabile. Oggi, lunedì 1 dicembre, l’isola sarà interessata da una copertura nuvolosa irregolare, con cieli più grigi al mattino e qualche spazio di sereno in più nel corso della giornata.

Secondo l’Aeronautica Militare e il bollettino regionale, non sono esclusi deboli e isolati piovaschi nelle aree montuose del versante tirrenico, mentre sul resto del territorio il tempo resterà asciutto.

Sulla costa meridionale si alterneranno schiarite e annuvolamenti, talvolta consistenti. Il settore settentrionale, invece, vedrà un graduale diradamento delle nubi già nel corso della mattinata. Zone interne e fascia ionica partiranno con cieli più coperti, destinati però a schiarirsi passando a leggere velature.

Le temperature saranno in lieve aumento: massime attese intorno ai 12°C a Messina e tra 8 e 11°C nelle altre province dell’isola. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali, con qualche rinforzo locale.

Mari poco mossi, compreso il Canale di Sicilia, che potrà risultare solo localmente mosso.

In sintesi, una giornata tipicamente invernale ma senza particolari criticità: qualche nuvola, clima fresco ma non rigido e tempo nel complesso stabile, con una Sicilia che si avvia verso un inizio settimana moderatamente sereno.



