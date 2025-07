Francesco e Giuseppe Di Pietra trionfano alla Coppa d’Oro delle Dolomiti 2025 su Fiat 508 C

28/07/2025 18:25:00

L’edizione 2025 della Coppa d’Oro delle Dolomiti ha mantenuto le promesse, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del Campionato Italiano Grandi Eventi. Organizzata dall’Automobile Club Belluno in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia, la manifestazione ha regalato spettacolo lungo i 540 km del suggestivo tracciato tra le Dolomiti bellunesi. Un panorama unico, auto storiche provenienti da 12 nazioni, un clima mutevole tra pioggia e sole e la presenza dei migliori specialisti della regolarità hanno attratto un pubblico numeroso, soprattutto a Cortina e lungo le prove cronometrate.

A spiccare su tutti sono stati ancora una volta Francesco e Giuseppe Di Pietra, padre e figlio di Campobello, che al volante della loro Fiat 508 C del team Franciacorta Motori, hanno conquistato per la seconda volta la Coppa d’Oro, dopo la vittoria del 2022. I campioni italiani in carica hanno gestito la gara con esperienza e determinazione, resistendo alla pressione degli avversari e superando anche un momento critico: la rottura dell’impianto frenante nelle fasi finali.

Nonostante ciò, sono riusciti a completare la gara praticamente senza freni, dimostrando grande sangue freddo e abilità. «È una vittoria che ci riempie di orgoglio – hanno dichiarato i Di Pietra – perché arrivata in condizioni difficili e in un contesto sempre più competitivo. Ogni anno il livello si alza, e questo rende ancora più prestigioso il risultato. Un plauso agli organizzatori per aver creato, a nostro parere, una delle gare più spettacolari al mondo».

Con questo nuovo successo alla Coppa d’Oro delle Dolomiti, Francesco e Giuseppe Di Pietra confermano il loro straordinario momento di forma, arricchendo un palmarès che li vede protagonisti indiscussi nel panorama delle gare di regolarità storica e li consacra definitivamente tra i grandi della specialità.