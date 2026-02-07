Sezioni
Auto usate, Trapani tra le province più dinamiche della Sicilia: +7,9% nel 2025

Nel 2025 il mercato delle auto usate continua a crescere in Sicilia e Trapani si conferma tra le province più dinamiche dell’Isola. Secondo i dati dell’Osservatorio AutoScout24 su fonte ACI, lo scorso anno nella regione si sono registrati 274.087 passaggi di proprietà netti, con un aumento del 5% rispetto al 2024. Un trend positivo accompagnato, però, da un calo dei prezzi medi delle vetture in vendita, scesi del 3,6% e attestati intorno ai 19.330 euro.

 

Nel dettaglio territoriale, Trapani fa segnare 24.504 passaggi di proprietà, distinguendosi per una crescita particolarmente sostenuta pari al +7,9%. Un dato che colloca la provincia tra le più vivaci della Sicilia, seconda solo a Enna che registra un incremento dell’8,2%, pur con numeri complessivi più contenuti.

A guidare la classifica regionale resta Catania, con 68.569 passaggi (+4,6%), seguita da Palermo con 61.421 atti (+5%) e Messina con 31.682 (+5%). Dopo Trapani, si collocano Siracusa (23.165, +1,8%), Agrigento (23.097, +6,1%), Ragusa (19.551, +5,8%) e Caltanissetta (13.247, +2,5%).

 

Il crescente interesse per l’usato è legato soprattutto all’aumento dei prezzi delle auto nuove, che spinge sempre più automobilisti a orientarsi verso soluzioni più accessibili ma comunque recenti e ben equipaggiate. Dal punto di vista delle alimentazioni, il diesel resta nettamente dominante con il 61,7% delle preferenze, seguito dalla benzina (26,4%). L’ibrido guadagna terreno con una quota dell’8,4%, mentre l’elettrico resta fermo all’1,2%, frenato soprattutto dalla limitata autonomia delle batterie e da esigenze ancora non pienamente soddisfatte.

Per quanto riguarda i modelli più ricercati in Sicilia, nel 2025 la Fiat Panda si conferma l’auto usata più richiesta in assoluto. Tra le ibride spicca l’Audi Q8, mentre nel segmento elettrico la smart fortwo resta la più cercata.

Cresce anche il budget destinato all’acquisto di un’auto usata, che raggiunge in media i 20.000 euro (+11% rispetto all’anno precedente). Una spesa che rispecchia una maggiore attenzione alla sicurezza e al comfort: il 76% degli acquirenti considera fondamentali i dispositivi di sicurezza, mentre restano molto apprezzati il cambio automatico, i sistemi keyless e l’infotainment con navigatore e Bluetooth.

 

Secondo Sergio Lanfranchi, del Centro Studi AutoScout24, il mercato dell’usato in Italia resta ancora fortemente ancorato ai brand tradizionali, ma le trasformazioni in atto nel mercato del nuovo europeo – con la crescita dei marchi orientali – sono destinate a riflettersi progressivamente anche sul mercato di seconda mano.









