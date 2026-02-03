Sezioni
Ecco dove sono gli autovelox nel trapanese e in Sicilia fino a domenica 8 febbraio

Ecco dove si trovano gli autovelox in provincia di Trapani e in Sicilia. Sul sito della Polizia di Stato è disponibile l’elenco completo delle postazioni di controllo della velocità nell’Isola, valido fino a domenica 21 dicembre.

 

 

L’elenco viene aggiornato costantemente per promuovere la sicurezza stradale, segnalando le tratte in cui sono attivi i controlli elettronici della velocità. L’obiettivo non è raggirare gli automobilisti o favorire comportamenti scorretti, ma ridurre il rischio di incidenti e invitare tutti a moderare l’andatura.

Le postazioni non devono essere viste come un’occasione per “fare i furbetti”, bensì come uno strumento di sensibilizzazione al rispetto dei limiti. La Polizia Stradale punta a prevenire situazioni di pericolo e a contenere il numero di incidenti, soprattutto lungo le tratte a più alto rischio, come le autostrade, dove mantenere una velocità adeguata è essenziale per la sicurezza di tutti.

 

Per il monitoraggio vengono utilizzati diversi dispositivi, tra cui gli Autovelox 104/C, 105 e 106, oltre ai Telelaser e ai più moderni Telelaser Trucam, strumenti di elevata precisione in grado di rilevare puntualmente le infrazioni. Questi controlli garantiscono una vigilanza costante sulle strade più trafficate e potenzialmente pericolose.

Rispettare i limiti di velocità non è soltanto un obbligo di legge, ma anche un gesto di responsabilità verso se stessi e gli altri utenti della strada. Le segnalazioni delle postazioni autovelox vanno lette come una misura preventiva e di tutela, che ricorda a tutti quanto sia importante una guida sicura

 

È possibile consultare l’elenco completo delle postazioni di autovelox cliccando qui









