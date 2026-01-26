Micheal Schumacher, secondo il Daily Mail non sarebbe più a letto...

26/01/2026 21:12:00

A oltre tredici anni dal grave incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Méribel, le condizioni di salute di Michael Schumacher restano avvolte dal massimo riserbo. La famiglia dell’ex campione di Formula 1 continua a proteggere con fermezza la sua privacy, ma nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni dalla stampa britannica.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il sette volte campione del mondo non sarebbe più costretto a rimanere a letto, ma si sposterebbe in sedia a rotelle all’interno della

proprietà di famiglia.

Un dettaglio che indicherebbe una situazione stabile, pur senza segnali di recupero della deambulazione autonoma. Schumacher, oggi 57enne, non è mai più apparso in pubblico dopo l’incidente.

Il quotidiano inglese riferisce inoltre della presenza costante di un’équipe medica specializzata, operativa 24 ore su 24, composta da personale sanitario e fisioterapisti. Le gravi lesioni craniche riportate nella caduta continuano a incidere in modo determinante sul quadro clinico, che negli anni avrebbe mostrato soltanto miglioramenti molto limitati.

Tra Svizzera e Maiorca, lontano dai riflettori

La famiglia Schumacher trascorre periodi tra la residenza di Gland, in Svizzera, e la villa di Maiorca. L'accesso all'ex pilota è strettamente controllato: solo pochissime persone esterne alla famiglia sono autorizzate a fargli visita. Tra queste figura Jean Todt, ex team principal Ferrari e amico storico di Schumacher, che in più occasioni ha confermato di condividere con lui la visione delle gare di Formula 1, senza mai entrare nei dettagli delle sue condizioni.




