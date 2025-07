Schifani contro gli autonomisti. "Show di m... Li tengo ancora per poco"

28/07/2025 06:00:00

"Ha fatto uno show di merda. Io questi li tengo ancora per poco”. Queste sono le parole pronunciate dal governatore Renato Schifani e “questi” sono gli MPA, cioè il movimento guidato da Raffaele Lombardo.



L’episodio si è registrato davanti al dissalatore di Agrigento, il video è finito sui social, sono parole pronunciate contro Roberto Di Mauro, che è stato già suo assessore all’Energia, per una riunione di maggioranza non andata benissimo.

Tensione alle stelle e dopo un giorno ha commentato lo stesso Raffaele Lombardo.

Il leader dell’MPA: il potere logora chi ce l’ha

Lombardo ha specificato: “Ho letto, visto e sentito”. Con molta calma e senza far trapelare alcun nervosismo ha aggiunto: “Brutta storia, ma nessun dramma. Mi accorgo che l’elezione diretta del presidente talvolta può portare all’illusione del potere assoluto. Poco male, altrove consegna nelle sue mani una borsetta che consente di scatenare l’attacco nucleare.

La verità è che il potere logora anche chi ce l’ha ed io posso capirlo: …la tensione, gli impegni, la stampa, le scadenze…!”.

L’ex presidente si sofferma poi sulle accuse lanciate al suo movimento per la bocciatura della riforma dei Consorzi di bonifica: “In quanto al Ddl-Consorzi, bocciato in aula l’altra sera, si vuole ignorare che comunque gli Mpa presenti erano tre, mentre i voti mancanti una dozzina! E’ chiaro che qualcosa non va. L’on. Roberto Di Mauro nell’incontro di maggioranza è stato onesto e leale: ha elencato, a suo modo di vedere, le incongruenze da correggere. Dove avrebbe dovuto farlo? Sui giornali?

A me è capitato di esprimere mesi fa il mio punto di vista sulle liste d’attesa in Sanità e da allora, visto il clima, ho deciso di astenermi dal partecipare.

E della Sanità avevo parlato ancor prima in camera caritatis, segnalando qualche “irregolarità”.

Invano. Ma è plausibile - mi chiedo - che funzionari onesti e rigorosi vengano penalizzati e taluni “irregolari” vengano premiati? In questi giorni poi, raccolgo non poche critiche sulla rete ospedaliera… Mi auguro che posti letto e reparti non si inventino per assecondare interessi politici o elettorali”.

Micciché: rafforziamo la coalizione

E’ cofondatore, insieme a Lombardo e a Roberto Lagalla, di Grande Sicilia ma resta un forzista della prima ora( non si esclude un suo rientro in Forza Italia, partito che in Sicilia ha contribuito a fondare e rendere primo partito dell’Isola).

Gianfranco Miccichè lavora per rafforzare l’equilibrio e l’intesa della maggioranza, si fa promotore di un incontro per poter mediare: “Può capitare, in contesti leggeri o informali, che una frase infelice scappi anche al Presidente della Regione. Succede, non è grave. Ma proprio per questo voglio invitare tutti gli attori coinvolti in questa vicenda a riflettere di più prima di parlare. Siamo in una fase delicata per la politica siciliana, ed è sotto gli occhi di tutti che nella maggioranza ci sono alcune criticità da affrontare.

Da parte mia c’è piena disponibilità a partecipare fin da subito a un incontro costruttivo. Serve un confronto vero, in cui ognuno possa dare il proprio contributo per rafforzare la coalizione. Proprio questo, con spirito leale e costruttivo, ha voluto ribadire l’on. Roberto Di Mauro durante la riunione di maggioranza".

Conclude poi: "Il Presidente Schifani sta lavorando bene. Semplicemente, vorrei suggerirgli – come già fatto recentemente – di porre maggiore equilibrio nella gestione dei territori, affinché ogni area della Sicilia possa sentirsi ascoltata e la coalizione possa funzionare meglio e con maggiore coesione. Questa situazione mi mette in imbarazzo, perché sto lavorando con convinzione per rafforzare la coalizione. Le divisioni e i battibecchi non fanno bene a nessuno. Servono responsabilità e spirito di squadra. Solo così si vince".