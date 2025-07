Anffas Marsala, una famiglia che accoglie: "Dal 1958 la persona al centro"

29/07/2025 11:17:00

In un tempo in cui la fragilità rischia di essere dimenticata e il welfare è spesso lasciato all'iniziativa privata, Anffas Marsala continua ad essere un presidio insostituibile per decine di famiglie. Fondata nel 1958, è oggi più che mai un punto di riferimento per chi vive la disabilità, garantendo assistenza, attività e dignità a ragazzi e ragazze con bisogni speciali.

Grazie all’impegno costante della presidente Anna Maria Casano e dell’intero direttivo, l’associazione è riuscita a non arretrare di un solo passo, nemmeno nei momenti più difficili. Anffas Marsala è più di un centro: è una comunità che accoglie, sostiene e costruisce percorsi di autonomia e crescita.

Nel cuore dell’attività quotidiana ci sono i laboratori creativi, educativi e socializzanti, pensati per stimolare le abilità dei ragazzi e accompagnarli nel loro percorso personale. Un impegno possibile anche grazie al sostegno di sponsor privati, che consentono il mantenimento di servizi essenziali come il trasporto con pulmini attrezzati.

In un tessuto sociale sempre più disgregato, Anffas rappresenta un sollievo concreto per le famiglie, spesso lasciate sole di fronte a bisogni complessi. Per questo è importante continuare a sostenere questa realtà, anche con gesti semplici ma fondamentali come il 5x1000:

C.F. 91034070812

“La persona al centro”, dal 1958. Non è uno slogan, è un impegno quotidiano.