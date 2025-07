Marsala, trova sei cuccioli abbandonati. Ma il Comune non può fare nulla

30/07/2025 20:15:00

Ha trovato sei cuccioli abbandonati in un terreno vicino casa, li ha salvati, accuditi e segnalati subito al Comune. Ma per giorni ha ricevuto solo rimpalli e silenzi, perché – come gli è stato riferito – la Polizia Municipale non può intervenire se gli animali si trovano su proprietà privata. È la disavventura segnalata da Donato Ronchelli, ex luogotenente della Guardia di Finanza, che ha scritto al sindaco di Marsala per chiedere un intervento del Comune.

I fatti risalgono al 17 luglio. Ronchelli ha trovato i cuccioli in un’area di sterpaglie in contrada Colombaio Lasagna, adiacente alla sua proprietà. «Erano in stato di denutrizione e disidratazione, due di loro bloccati sotto delle pietre», scrive nella segnalazione. Dopo averli messi in salvo, ha contattato la Polizia Municipale e presentato anche una nota cartacea, ma – racconta – «mi è stato riferito che non possono intervenire perché si tratta di area privata».

Ronchelli ha quindi deciso di accudirli in via temporanea, ma chiede ora che il Comune si faccia carico del trasferimento dei cuccioli in una struttura autorizzata: «Mi rendo disponibile alla collaborazione, ma non posso assumermi la responsabilità del possesso e della proprietà degli animali».

Nella lettera, Ronchelli chiede «un approccio più flessibile» da parte delle istituzioni, considerando il contesto e la situazione concreta. Sottolinea inoltre di occuparsi già di altri cani randagi presenti nella stessa zona.