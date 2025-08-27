Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
27/08/2025 07:09:00

A Mazara l’acqua scarseggia e la rabbia cresce: “Vent’anni di occasioni perse”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756220824-0-a-mazara-l-acqua-scarseggia-e-la-rabbia-cresce-vent-anni-di-occasioni-perse.jpg

A Mazara del Vallo l’acqua continua a non arrivare e la pazienza dei cittadini ha ormai superato il limite. L’estate 2025 si sta rivelando un calvario tra carenze idriche, sprechi e una rete colabrodo che continua a disperdere acqua, mentre decine di famiglie restano a secco. A denunciare la situazione è il CCRIAM – Comitato Cittadino per la tutela delle Risorse Idriche e Ambientali – che da settimane attende di essere ricevuto dal Comune, insieme a Cittadinanza Attiva e Indipendenza.

 

“Spreco e assenza sono indicativi di mala gestione, attuale e antica” afferma Silvana Mannone, presidente del CCRIAM, che punta il dito contro la politica: “Chi ha amministrato e chi amministra oggi non ha considerato prioritario garantire l'acqua ai mazaresi. Forse perché trovare la soluzione a un problema trascurato da troppo tempo spaventa chi deve metterci mano”.

Nel mirino anche la gestione dell’impianto di potabilizzazione installato a giugno 2025 per risolvere il problema dell’acqua contaminata da nitrati a Trasmazzaro e Tonnarella. “L'acqua potabilizzata arriva a intermittenza, con intervalli lunghi, e in certi casi non arriva proprio ai rubinetti” denuncia Mannone. E ancora: “Come mai, proprio nel quartiere dove finalmente si era garantita acqua potabile, oggi la carenza è più grave che in altri anni?”.

 

Il Comitato ha chiesto l’accesso agli atti e attende da 15 giorni una risposta dall’amministrazione. “Si attenderanno i trenta giorni, termine ultimo entro il quale dovranno riceverci” aggiunge Mannone. Ma intanto, dice, “i cittadini continuano a soffrire, si lamentano, inveiscono. La situazione è incandescente e, così andando avanti, c'è il rischio che diventi ingestibile”.

Una città in crisi idrica da decenni, dove – come sottolinea il comitato – “in quasi tutte le abitazioni c'è un motore che tira l'acqua e un serbatoio che la conserva, quando non c’è anche una cisterna”. E mentre i problemi si moltiplicano, le soluzioni promesse restano sulla carta.