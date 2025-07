Cinema all’aperto a Erice: nove serate gratuite tra agosto e settembre 2025

30/07/2025 11:23:00

Erice propone per l’estate 2025 una nuova edizione della rassegna cinematografica all’aperto, con un calendario di proiezioni che si terranno in Piazzetta San Giuliano dal 1° agosto al 3 settembre, sempre alle ore 21:15. Il programma comprende nove titoli tra cinema italiano, produzioni internazionali, commedie e film d’autore. L’apertura è affidata a Volare (Italia, 2023), opera prima di Margherita Buy, che racconta una vicenda personale con toni delicati e contemporanei. Segue lunedì 4 agosto Emily (2022), biografia della scrittrice Emily Brontë, diretta da Frances O’Connor e interpretata da Emma Mackey. Il 7 agosto sarà proiettata La grande bellezza (2013), film di Paolo Sorrentino premiato con l’Oscar e ambientato nella Roma mondana. Per chi cerca un’opzione serale durante le vacanze o idee su cosa fare in provincia di Trapani, si tratta di un’occasione accessibile e piacevole.

Tra i titoli più noti, il 10 agosto sarà la volta di Spectre (2015), film della saga di James Bond diretto da Sam Mendes. Mercoledì 13 agosto si proietta Niente da dichiarare? (2010), commedia franco-belga che gioca con il tema dei confini e delle identità europee. Il giorno successivo, 14 agosto, tocca a Cento domeniche (2023), storia amara e intima diretta da Antonio Albanese. Il 17 agosto il programma prosegue con Gli amori folli (2009) di Alain Resnais, una riflessione sul caso e il desiderio. A chi soggiorna in zona, magari in un B&B a Trapani, la rassegna offre la possibilità di assistere gratuitamente a titoli pluripremiati.

Chiuderanno la rassegna due film d’autore: 1 settembre La forma dell’acqua (2017), diretto da Guillermo del Toro, vincitore di quattro Oscar, e 3 settembre Capote (2005), biopic con Philip Seymour Hoffman nei panni del celebre scrittore. In caso di pioggia, le proiezioni saranno spostate al Teatro Gebel Hamed. Un’occasione culturale che si integra con la visita al borgo medievale di Erice, dove è possibile anche scoprire la gastronomia locale in uno dei tanti ristoranti di Erice.