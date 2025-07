La frana di Monte Monaco a San Vito. Il sindaco: "non c’è più tempo da perdere”

31/07/2025 06:00:00

Oltre quattro anni fa, il costone roccioso di Monte Monaco subì un crollo drammatico, seguito da una seconda frana che costrinse tre famiglie a lasciare le loro abitazioni. Un evento che ha acceso i riflettori sulla vulnerabilità del territorio.

Il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, ha annunciato una nuova fase di impegno nella lotta per la sicurezza dei cittadini, garantendo che la sua amministrazione collaborerà a stretto contatto con gli enti preposti per sbloccare i fondi necessari e avviare le operazioni di messa in sicurezza:“Siamo pronti a impegnarci al massimo per portare avanti un progetto di messa in sicurezza che consenta il rientro nelle abitazioni di coloro che sono stati costretti a sgomberarle.”

L'appello alla responsabilità sociale è evidentemente sentito. La Sala ha anche messo in evidenza l’urgenza di agire, con un richiamo alla comunità e alle istituzioni: “Non possiamo più permettere che i nostri cittadini vivano nell'ansia. Sono state investite risorse e tempo, e ora è fondamentale dare concretezza a questi progetti. La sicurezza dei nostri concittadini deve essere la priorità assoluta."