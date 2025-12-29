Trapani, il nuovo PUG in Giunta: verso l’adozione del primo piano “partecipato”
Dopo tre anni di consultazioni con enti, autorità, associazioni e cittadini, è stata trasmessa alla Giunta comunale la proposta di Documento preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG) della Città di Trapani, redatto dalla Mate Engineering, incaricata anche dalla Regione Siciliana del Piano regionale urbanistico.
Il PUG trapanese sarà tra i primi in Sicilia ad essere adottati secondo la nuova legge regionale, ispirata alle logiche europee di partecipazione, trasparenza e sostenibilità ambientale. “Chiudiamo la stagione dei piani fatti a porte chiuse – spiega Orazio Amenta, dirigente dei Lavori pubblici – e apriamo una fase che mette al centro clima, qualità urbana e bisogni reali della popolazione”.
Con il via libera della Giunta, il dossier passerà al Consiglio comunale, chiamato ad adottare lo schema del nuovo strumento urbanistico, valutando proposte e osservazioni emerse nella lunga fase di consultazione. Un passaggio chiave che segna l’avvio del 2026 con una riforma attesa da decenni.
