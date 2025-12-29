Trapani dice no ai botti di Capodanno: divieti, regole e sanzioni

1) Codice di comportamento per l’uso responsabile dei fuochi d’artificio I prodotti F1 sono a basso rischio e acquistabili dai maggiori di 14 anni. I prodotti F2 sono acquistabili dai maggiori di 18 anni, ma devono essere usati solo all’aperto, lontano da persone, ospedali, strutture sanitarie, animali e aree boschive. È vietato l’uso da balconi e terrazze. Nella notte del 31 dicembre, l’uso deve terminare entro le ore 02 del 1° gennaio. I prodotti F3 richiedono porto d’armi o nulla osta del Questore. I prodotti F4 sono solo professionali e riservati a operatori specializzati con autorizzazione.

2) Comportamenti vietati e sanzionati

La normativa è severa e le sanzioni sono pesanti:

Fabbricare o vendere fuochi illegalmente: arresto fino a 18 mesi e ammende.

Vendere articoli pirotecnici senza licenza: arresto e multa.

Vendere fuochi professionali o di categoria F3 a persone non autorizzate: arresto fino a 3 anni e multe fino a 300 mila euro.

Vendita per corrispondenza di petardi e fuochi professionali: arresto da 1 a 3 anni e ammende fino a 150 mila euro.

Immettere sul mercato fuochi non conformi: reclusione fino a 3 anni e multe fino a 100 mila euro.

L’appello del Comune

L’amministrazione invita a rinunciare ai botti domestici, anche a quelli considerati “innocui”, e a preferire eventi organizzati, spettacoli professionali o forme alternative di festa: musica, luci, iniziative di comunità.

“Un Capodanno senza botti non è meno festoso – sottolinea Tranchida – è più sicuro, più inclusivo e più rispettoso. Meno rumore, ma più gioia condivisa”.

