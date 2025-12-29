Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
29/12/2025 16:36:00

Trapani dice no ai botti di Capodanno: divieti, regole e sanzioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767023726-0-trapani-dice-no-ai-botti-di-capodanno-divieti-regole-e-sanzioni.jpg

Capodanno senza botti a Trapani: divieti, regole e sanzioni. Il Comune dice no ai fuochi fai-da-te
Trapani dice no ai botti di Capodanno. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, il Comune lancia un appello chiaro ai cittadini: niente fuochi improvvisati, niente esplosioni domestiche, niente rischi inutili. Una scelta che riguarda sicurezza pubblica, tutela degli animali, salute e ambiente.
L’uso dei botti rappresenta una minaccia concreta non solo per l’incolumità delle persone, ma anche per l’ambiente e per gli animali”, evidenzia il sindaco Giacomo Tranchida, che invita la città a festeggiare in modo diverso, più silenzioso e responsabile.
Perché dire no ai botti
I rischi sono noti e si ripetono ogni anno:

  • Rumore assordante, che provoca stress e panico soprattutto in anziani, bambini e persone con disturbi sensoriali.
  • Animali terrorizzati, che fuggono, si feriscono o muoiono per lo spavento
  • Inquinamento dell’aria, con polveri sottili, metalli pesanti e residui tossici.

  • Incidenti e incendi, spesso causati da fuochi illegali o usati senza competenze.

    Cosa è consentito e cosa no
    Il Comune richiama due documenti fondamentali messi a disposizione dei cittadini.

    1) Codice di comportamento per l’uso responsabile dei fuochi d’artificio
    I prodotti F1 sono a basso rischio e acquistabili dai maggiori di 14 anni.
    I prodotti F2 sono acquistabili dai maggiori di 18 anni, ma devono essere usati solo all’aperto, lontano da persone, ospedali, strutture sanitarie, animali e aree boschive.
    È vietato l’uso da balconi e terrazze.
    Nella notte del 31 dicembre, l’uso deve terminare entro le ore 02 del 1° gennaio.
    I prodotti F3 richiedono porto d’armi o nulla osta del Questore.
    I prodotti F4 sono solo professionali e riservati a operatori specializzati con autorizzazione.

  • 2) Comportamenti vietati e sanzionati
    La normativa è severa e le sanzioni sono pesanti:
    Fabbricare o vendere fuochi illegalmente: arresto fino a 18 mesi e ammende.
    Vendere articoli pirotecnici senza licenza: arresto e multa.
    Vendere fuochi professionali o di categoria F3 a persone non autorizzate: arresto fino a 3 anni e multe fino a 300 mila euro.
    Vendita per corrispondenza di petardi e fuochi professionali: arresto da 1 a 3 anni e ammende fino a 150 mila euro.
    Immettere sul mercato fuochi non conformi: reclusione fino a 3 anni e multe fino a 100 mila euro.
    L’appello del Comune
    L’amministrazione invita a rinunciare ai botti domestici, anche a quelli considerati “innocui”, e a preferire eventi organizzati, spettacoli professionali o forme alternative di festa: musica, luci, iniziative di comunità.
    Un Capodanno senza botti non è meno festoso – sottolinea Tranchida – è più sicuro, più inclusivo e più rispettoso. Meno rumore, ma più gioia condivisa”.
     









Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...

Native | 28/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette