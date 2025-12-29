Trapani dice no ai botti di Capodanno: divieti, regole e sanzioni
Capodanno senza botti a Trapani: divieti, regole e sanzioni. Il Comune dice no ai fuochi fai-da-te
Trapani dice no ai botti di Capodanno. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, il Comune lancia un appello chiaro ai cittadini: niente fuochi improvvisati, niente esplosioni domestiche, niente rischi inutili. Una scelta che riguarda sicurezza pubblica, tutela degli animali, salute e ambiente.
“L’uso dei botti rappresenta una minaccia concreta non solo per l’incolumità delle persone, ma anche per l’ambiente e per gli animali”, evidenzia il sindaco Giacomo Tranchida, che invita la città a festeggiare in modo diverso, più silenzioso e responsabile.
Perché dire no ai botti
I rischi sono noti e si ripetono ogni anno:
- Rumore assordante, che provoca stress e panico soprattutto in anziani, bambini e persone con disturbi sensoriali.
- Animali terrorizzati, che fuggono, si feriscono o muoiono per lo spavento
- Inquinamento dell’aria, con polveri sottili, metalli pesanti e residui tossici.
Incidenti e incendi, spesso causati da fuochi illegali o usati senza competenze.
Cosa è consentito e cosa no
Il Comune richiama due documenti fondamentali messi a disposizione dei cittadini.
1) Codice di comportamento per l’uso responsabile dei fuochi d’artificio
I prodotti F1 sono a basso rischio e acquistabili dai maggiori di 14 anni.
I prodotti F2 sono acquistabili dai maggiori di 18 anni, ma devono essere usati solo all’aperto, lontano da persone, ospedali, strutture sanitarie, animali e aree boschive.
È vietato l’uso da balconi e terrazze.
Nella notte del 31 dicembre, l’uso deve terminare entro le ore 02 del 1° gennaio.
I prodotti F3 richiedono porto d’armi o nulla osta del Questore.
I prodotti F4 sono solo professionali e riservati a operatori specializzati con autorizzazione.
2) Comportamenti vietati e sanzionati
La normativa è severa e le sanzioni sono pesanti:
Fabbricare o vendere fuochi illegalmente: arresto fino a 18 mesi e ammende.
Vendere articoli pirotecnici senza licenza: arresto e multa.
Vendere fuochi professionali o di categoria F3 a persone non autorizzate: arresto fino a 3 anni e multe fino a 300 mila euro.
Vendita per corrispondenza di petardi e fuochi professionali: arresto da 1 a 3 anni e ammende fino a 150 mila euro.
Immettere sul mercato fuochi non conformi: reclusione fino a 3 anni e multe fino a 100 mila euro.
L’appello del Comune
L’amministrazione invita a rinunciare ai botti domestici, anche a quelli considerati “innocui”, e a preferire eventi organizzati, spettacoli professionali o forme alternative di festa: musica, luci, iniziative di comunità.
“Un Capodanno senza botti non è meno festoso – sottolinea Tranchida – è più sicuro, più inclusivo e più rispettoso. Meno rumore, ma più gioia condivisa”.
Movida a Trapani: il comune corre ai ripari dopo la sentenza del Tar
«Saremo tra i primi Comuni in Sicilia ad approvare un piano di zonizzazione acustica per la città». È da qui che riparte il Comune di Trapani, con le parole del dirigente dei Lavori pubblici Orazio Amenta, dopo la sentenza...
Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...
Nasce a Mazara del Vallo il nuovo Polo Integrato di Assistenza per la Provincia di Trapani: una partnership tra SG Healtcare - Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo Hotel Geriatrico Mazara del Vallo si...
Trapani dice no ai botti di Capodanno: divieti, regole e sanzioni
Capodanno senza botti a Trapani: divieti, regole e sanzioni. Il Comune dice no ai fuochi fai-da-teTrapani dice no ai botti di Capodanno. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, il Comune lancia un appello chiaro ai cittadini: niente fuochi...
Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette
Trovare i capi più adatti alla propria silhouette è un aspetto fondamentale per far sì che la propria bellezza naturale risalti completamente, grazie anche e soprattutto ad abiti che esprimano al meglio il...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste