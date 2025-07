Musica e poesia a Villa Pampalone: debutta “Sicilia Lusitana” con Roberta Genna Trio

31/07/2025 12:51:00

Una sera d’estate tra fado portoghese e canti popolari siciliani.

Lunedì 5 agosto, alle ore 21, nel giardino di Villa Pampalone a Trapani (via Nicolò Rodolico 1), prende il via la rassegna “Echi, racconti e musiche al tramonto” con l’evento “Sicilia Lusitana”, concerto del Roberta Genna Trio.

L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale KirArt, unisce la forza evocativa di due tradizioni musicali distanti ma affini: il fado di Amália Rodrigues e le struggenti ballate di Rosa Balistreri. Due donne, due mondi, due voci simbolo che raccontano dolore, passione e resistenza. A dar loro corpo e anima è la voce di Roberta Genna, accompagnata dal chitarrista Dario Salerno e dal fisarmonicista Giuseppe Salerno. Il progetto, pensato come un house concert, si svolge in uno dei luoghi più suggestivi del territorio: Villa Pampalone, dimora di fine Ottocento immersa in un giardino rigoglioso, perfetta cornice per un viaggio musicale sospeso tra Sicilia e Portogallo.

“Sicilia Lusitana” è un omaggio alla memoria e all’identità, ma anche un esperimento sonoro che intreccia tradizione e modernità. Il repertorio attinge alle radici popolari, ma si apre a contaminazioni e nuove letture, restituendo al pubblico un’esperienza d’ascolto intensa e partecipata. La rassegna, ideata da KirArt con la collaborazione della presidente Mariella Bonfiglio e del direttore artistico Riccardo Biseo, punta a valorizzare il patrimonio immateriale siciliano attraverso eventi itineranti e concerti al tramonto, in location di particolare valore storico e paesaggistico. Al termine della serata sarà offerto un calice di vino della Cantina Barone di Serramarrocco. Prenotazioni su ticket.it. Per informazioni: 347 5257525.