Carmen seduce al Teatro Di Stefano: l'opera di Bizet rivela la sua anima più indomita

01/08/2025 10:32:00

L'estate trapanese si accende con una delle opere più amate e rappresentate al mondo.

Carmen di Georges Bizet, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, andrà in scena l'1 e 3 agosto, alle ore 21:00, al Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani, in una produzione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese per la sua 77a stagione che promette di restituire al pubblico tutta la forza e il fascino del personaggio creato da Prosper Mérimée.

Nel ruolo di Carmen ci sarà Chiara Tirotta, affiancata da Mario Rojas (Don José), Paolo Ingrasciotta (Escamillo), Desirée Rancatore (Micaëla) e da un cast di primo piano che include Filiberto Bruno (Moralès), Mariano Orozco (Zuniga), Silvia Regazzo (Mercédès), Martina Mazzola (Frasquita), David Costa Garcia (Dancairo), Blagoj Nacoski (Remendado), Achille Jourdain (Lillas Pastia), Sara Pata (Una venditrice di arance) e Marco Tinnirello (Uno zingaro). Manuela Ranno dirigerà l’Orchestra e i Cori dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, questi ultimi preparati da Fabio Modica (coro) e Anna Lisa Braschi (coro di voci bianche).

La regia, le scene e i costumi sono curati dal francese Pierre-Emmanuel Rousseau, che firma una lettura dell'opera dichiaratamente a tinte forti e fedele allo spirito autentico del personaggio. Carmen è una donna ossessionata dal fato e dal destino che si intrecciano tra uomini e superstizioni, religione e paganesimo. Nella visione di Rousseau, Carmen diventa emblema di anarchia, sovversione dell'ordine stabilito e libertà, in aperta sfida con la morale borghese. Anche l’allestimento scenico, in un continuo e potente chiaroscuro di elementi contrapposti riporta alla luce tutta la potenza drammatica originale del capolavoro di Bizet. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e on line su www.lugliomusicale.it.