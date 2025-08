Gemelli Diversi e Shakalab al Cous Cous Fest 2025

01/08/2025 15:57:00

Il Cous Cous Fest 2025 di San Vito Lo Capo si arricchisce di due nuovi appuntamenti musicali: i Gemelli Diversi si esibiranno venerdì 26 settembre, mentre gli Shakalab saliranno sul palco sabato 20 settembre.

Entrambi i concerti saranno gratuiti e si terranno, come da tradizione, sulla spiaggia.

Thema e Strano, storici volti dei Gemelli Diversi, porteranno sul palco un viaggio musicale tra passato e presente. Dai primi successi come Un attimo ancora e Mary, fino ai brani più recenti come Vero, Torcida, Marrakech e Impossibile, il concerto promette di essere una festa tra ricordi e nuove vibrazioni. Dopo il ritorno a Sanremo 2024 in coppia con Mr. Rain, la band pop rap si prepara a far cantare il pubblico sotto le stelle. Atmosfere diverse ma stessa energia per il live degli Shakalab, collettivo che ha segnato la scena urban italiana con un mix di reggae, hip hop e contaminazioni. Backed by DJ Yanez, il gruppo proporrà un set ad alta intensità tra groove, flow e good vibes. Reduci da tour internazionali e collaborazioni con nomi come Clementino e Manu Chao, gli Shakalab sono pronti a incendiare il palco sanvitese. Il calendario musicale del festival, in programma dal 19 al 28 settembre, è già ricco di nomi importanti.

L’apertura sarà affidata a Raf il 19 settembre, con il suo Self control 40th anniversary summer tour, mentre il 24 sarà la volta di Serena Brancale, tra jazz, soul e sonorità mediterranee. Il 25 toccherà a Fedez, per la prima volta ospite del festival, con uno show gratuito che affiancherà grandi hit e brani più recenti come Battito. Per chi desidera vivere il concerto in posizione privilegiata, è disponibile l’Area PIT a pagamento. Il Cous Cous Fest si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: dieci giorni di musica, sapori e incontri all’insegna della cultura del dialogo. Con il suo slogan “Meet, feel, love”, l’edizione 2025 promette di unire ancora una volta le persone attraverso il cibo e le emozioni.