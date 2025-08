“I Fiori Blues”, parole e musica al Castello dei Conti di Modica l’8 agosto

01/08/2025 15:54:00

Un viaggio tra sogno, poesia e memoria andrà in scena venerdì 8 agosto, alle 21.00, nella suggestiva cornice del Castello dei Conti di Modica, ad Alcamo.

È I Fiori Blues, recital ideato e interpretato da Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi, che unisce voce e chitarra in una composizione teatrale originale, a metà tra lettura, concerto e meditazione sul nostro tempo.

L’appuntamento, a ingresso gratuito su prenotazione, è inserito nel cartellone dell’Estate Alcamese, promosso dall’Associazione per l’Arte con il patrocinio del Comune di Alcamo e il sostegno dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Il titolo dello spettacolo si ispira a I fiori blu di Raymond Queneau, celebre romanzo in cui presente e passato si intrecciano in un racconto onirico e surreale. Nello stesso modo, I Fiori Blues si muove tra epoche e registri differenti, raccogliendo testi di poeti, figure del mito, canti tradizionali siciliani e suoni arcaici, per costruire un mosaico narrativo che parla all’anima. La struttura è quella di una “fuga” – in senso musicale ma anche esistenziale – che sfugge alla linearità del tempo e scava nella memoria collettiva.

I temi sono quelli eterni dell’essere umano: amore, solitudine, resistenza, il passaggio del tempo. Un racconto frammentato, ma profondamente coerente, che si muove tra parola e musica per restituire uno sguardo essenziale sul presente. Prenotazioni disponibili sul sito dell’Associazione per l’Arte: www.associazioneperlarte.it/prenota