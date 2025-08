Emergenza idrica a Trapani. Tranchida diffida Misiliscemi: "Chiudete l'acqua"

01/08/2025 11:19:00

Prosegue l’emergenza idrica a Trapani. A causarla è stato un grave guasto alla media tensione dell’Enel che, nella giornata di ieri, ha mandato in tilt l’intero sistema dei pozzi di Bresciana, compromettendo l’approvvigionamento d’acqua in città. Nonostante l’intervento tempestivo delle ditte incaricate dal Comune, già operative da ieri, la portata idrica è crollata, rendendo impossibile la distribuzione regolare ai serbatoi cittadini.

Per cercare di recuperare almeno parzialmente le scorte idriche, il sindaco Giacomo Tranchida ha invitato il Comune di Misiliscemi a sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua. “Stamattina – afferma Tranchida – ho formalmente diffidato il Comune di Misiliscemi a bloccare l’erogazione idrica, in modo da consentire un maggiore accumulo della risorsa. Attualmente, ben 38 litri al secondo vengono ancora dirottati verso Misiliscemi, riducendo la possibilità di riempire i serbatoi cittadini”.

Il primo cittadino ha spiegato che senza il ripristino dell’intero impianto – composto da 17 pozzi e altrettanti quadri elettrici – e senza il successivo riempimento dell’impianto centrale di San Giovannello, non sarà possibile garantire l’erogazione dell’acqua nei prossimi giorni.

La situazione è talmente critica che Tranchida lancia un ultimatum: “Qualora da qui a breve non si abbia alcun riscontro, mi recherò in Procura per denunciare l’interruzione di pubblico servizio in capo al Comune di Misiliscemi”.