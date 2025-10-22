Alcamo, riapre l'oratorio del Sacro Cuore

22/10/2025 00:00:00

Dopo i lavori di manutenzione e ammodernamento, ha riaperto l’oratorio della parrocchia del Sacro Cuore di Alcamo. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche il vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli, insieme al parroco don Fabio Pizzitola e a numerosi fedeli.

Gli interventi hanno riguardato i campi di pallavolo e di calcio, oltre alla palestra, resi più funzionali e accoglienti per garantire ai bambini e alle famiglie del quartiere spazi sicuri e ben attrezzati.

“Oggi – dichiara il sindaco – non abbiamo inaugurato solo uno spazio, ma un sogno condiviso. Il nuovo oratorio del Sacro Cuore nasce dal desiderio di donare ai ragazzi un luogo di incontro, amicizia e preghiera. Grazie a don Fabio Pizzitola, al nostro vescovo Fragnelli e a tutti coloro che, con impegno e amore, rendono possibile tutto questo”.

L’oratorio torna così a essere un punto di riferimento per la comunità, un luogo di socialità e crescita educativa per tanti giovani alcamesi.



