Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
22/10/2025 09:30:00

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra libri, autori e cultura italiana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana-450.png

Torna “Identità Perdute”, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS, giunta quest’anno alla terza edizione. Un percorso tra libri, autori e riflessioni sull’Italia e le sue radici, sostenuto dalla Regione Siciliana (assessorato Beni Culturali e Identità siciliane e assessorato Turismo, Sport e Spettacolo), dall’ARS e dal Ministero della Cultura. Gli incontri si terranno da ottobre a dicembre presso la Chiesa di Sant’Alberto, in via Garibaldi a Trapani, con inizio alle ore 17.

Il calendario si apre sabato 25 ottobre con Alberto Busacca e “Fasciofobia”, un’analisi lucida del rapporto tra cultura, ideologia e libertà di pensiero.

L’8 novembre sarà la volta di Fabio Dragoni, che in “Per non morire al verde” affronterà il tema dell’economia reale e delle sue contraddizioni.

Ester Rizzo, autrice di “Camicette bianche. Oltre l’8 marzo”, porterà il 15 novembre una riflessione sulle battaglie di emancipazione femminile e sulla memoria collettiva.

Il 22 novembre toccherà a Marco Valle, con “Andavano per mare”, un viaggio nel Mediterraneo e nella storia di un’Italia che si riconosce nella sua vocazione marittima.

A seguire, il 29 novembre, Italo Bocchino discuterà il suo “Perché l’Italia è di destra”, analizzando i percorsi storici e culturali di una parte del Paese spesso semplificata nel dibattito pubblico.

Chiuderà la rassegna, il 13 dicembre, Ruggero Razza con “Il Piano Mattei”, un tema quanto mai attuale che intreccia energia, politica estera e visione strategica nazionale.

“Identità Perdute è diventata uno spazio di confronto libero – dichiara Livio Marrocco, presidente di Nova Civitasdove si intrecciano pensieri, storie e prospettive diverse. In un tempo di identità fragili, questa rassegna vuole recuperare il valore del dialogo e della cultura come strumenti di consapevolezza e appartenenza. È doveroso da parte nostra ringraziare gli sponsor privati oltre alle istituzioni che hanno permesso la realizzazione della rassegna”.

Identità Perdute è organizzata grazie al supporto di Tiziano hotel, Gelatissimo, HUB ristrutturazione chiavi in mano, Vitanuova, Osteria La Dolce Vita, Concessionaria Automondo.

Un appuntamento ormai stabile nel panorama culturale trapanese, capace di coniugare impegno civile e divulgazione, con un linguaggio diretto e un messaggio sempre attuale: conoscere il passato per comprendere il presente.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761041918-0-trapani-un-ultimo-saluto-con-amore-sempre-piu-famiglie-scelgono-funerali-per-gli-animali.jpg

Trapani, sempre più famiglie scelgono servizi funebri e cremazioni...