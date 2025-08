Torna il caldo nel weekend in Sicilia. Le previsioni meteo

01/08/2025 08:09:00

Il primo fine settimana di agosto si preannuncia stabile e in prevalenza soleggiato in Sicilia, con temperature in graduale risalita ma senza eccessi.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 1 agosto

Giornata serena da costa a costa, con cielo limpido e pochi annuvolamenti isolati. Le temperature saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, ma ancora leggermente sotto le medie stagionali. Venti deboli e variabili, con brezze leggere lungo le coste. Mari poco mossi.

Sabato 2 agosto

Ancora bel tempo su tutta la regione, con al massimo qualche nube alta e innocua. Le temperature continueranno a salire, tornando nelle medie del periodo estivo. Venti deboli, prevalentemente di maestrale, e brezze nelle aree costiere. Mari calmi o poco mossi, ma lo Ionio potrebbe risultare localmente mosso.

Domenica 3 agosto

Il sole continuerà a dominare, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane si potranno avere nubi più consistenti sulla Sicilia orientale, ma con scarsa probabilità di pioggia. Le temperature toccheranno i valori più alti del weekend, con punte fino a 36-37°C nelle aree interne orientali. I venti si intensificheranno leggermente, soffieranno di maestrale con moderata intensità. Mari generalmente mossi.

In sintesi

Sarà un fine settimana ideale per il mare e per chi vuole godersi l’estate senza l’afa opprimente dei giorni più caldi. Attenzione però al rialzo termico di domenica, soprattutto nelle zone interne e lontane dal mare. Lunedì, invece, potrebbe arrivare un po’ di refrigerio con una nuova fase più fresca in arrivo dallo Ionio.