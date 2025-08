Weekend in provincia: musica al tramonto, sagre, arte e spettacoli dal vivo

02/08/2025 06:00:00

Musica al tramonto, teatro tra le rovine, fiere popolari e picnic sotto un tempio antico. Il weekend del 2 e 3 agosto porta in provincia di Trapani un ventaglio di appuntamenti che intrecciano arte, paesaggio e tradizione: dal concerto-omaggio a De André sul Cretto di Burri al jazz di Nick the Nightfly a Selinunte, passando per il “Picnic degli Elimi” tra le colonne del Tempio di Segesta.

GIBELLINA - Il 3 agosto si chiude la 44ª edizione delle Orestiadi di Gibellina con un evento speciale al Cretto di Burri: alle ore 19.00, il pianista Danilo Rea terrà un concerto al tramonto, in omaggio a Fabrizio De André. Il live – per piano solo – rappresenta una personale rilettura delle canzoni del cantautore genovese, tra melodia, improvvisazione e passaggi jazz. L’evento conclude simbolicamente il viaggio del Festival tra musica, parola e memoria nel paesaggio sospeso del Cretto.

SELINUNTE - Sabato 2 agosto, alle 21, al Parco archeologico di Selinunte arriva Nick The Nightfly con uno spettacolo tra jazz raffinato, pop d’autore e omaggi musicali. Al centro della serata il debutto di I’m so Mad, una versione in inglese di Je so’ pazzo di Pino Daniele, nata quasi per gioco con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello durante una serata a Umbria Jazz. Nick — voce storica di Radio Monte Carlo e crooner elegante — sarà accompagnato dalla Sicily band e dalla giovane cantante Maggie Charlton, in un concerto che mescola Bacharach, Sting e racconti dal cuore del jazz. Il biglietto costa 5 euro, info e prevendite su www.coopculture.it. L’evento chiude la rassegna Agorà, all’interno del cartellone Estate di Selinunte. Il 3 agosto alle ore 21: Al Tempio di Hera va in scena Music from the Myths, opera musicale di Salvo Ferrara ispirata alle Metope di Selinunte, tra suoni acustici, synth ed elettronica, con la partecipazione della storica Flavia Frisone come voce recitante in greco antico.

SEGESTA - Domenica 3 agosto, alle 17:30, il Parco Archeologico di Segesta ospita una nuova edizione del “Picnic degli Elimi”, l’esperienza che intreccia cultura e paesaggio nella cornice del Tempio Dorico. Un appuntamento che invita a rallentare, respirare e vivere in modo diverso uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo. L’iniziativa, curata da Coopculture, si apre con una visita guidata condotta da un archeologo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia e dei simboli del tempio, tra racconti e suggestioni dell’antica Segesta. Terminata la visita, i partecipanti si sposteranno nel boschetto adiacente, dove sarà possibile stendere una coperta e condividere un picnic immersi nel verde, tra il silenzio della pietra e il profumo del mirto. L’evento ha posti limitati e la prenotazione è consigliata. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito coopculture.it.

MARSALA - Il 2 agosto alle 19.00, nello scenario suggestivo del Teatro a mare Pellegrino alle saline Genna, Lidia Schillaci presenta “Anima”, spettacolo immersivo e sensoriale che unisce musica, voce, luce e corpo. Un viaggio in quattro atti dedicati ad amore, malinconia, speranza e rinascita. Domenica 3 agosto alle ore 19.00, nel Giardino storico del Museo Lilibeo di Marsala, si terrà il terzo appuntamento della rassegna “Lilibeo Incontra”, dedicato al tema Vivere nella Sicilia islamica. Una prospettiva archeologica. Interverranno gli archeologi Angelo Castrorao Barba, Filippo Pisciotta e Roberto Miccichè. Ingresso libero.

PETROSINO - Il 2 agosto, a Petrosino, c’è Vino Vivo, iniziativa dedicata alla viticoltura e al rilancio delle campagne siciliane. Alle 21 in Piazza Biscione si terrà un talk pubblico con esperti, produttori e istituzioni per discutere di innovazione agricola, valorizzazione della DOC Delia Nivolelli e peculiarità del vino nelle aree costiere. L’evento mette al centro il legame tra territorio, lavoro dignitoso e identità. Previsti interventi da tutta Italia e la partecipazione dell’AIS. L’ingresso è libero.

TRAPANI - Per la 77ª stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, il 3 agosto alle 21:00 va in scena Carmen di Georges Bizet al Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani. L’opera, tra le più rappresentate al mondo, sarà proposta nella lettura registica del francese Pierre-Emmanuel Rousseau, che restituisce al personaggio creato da Mérimée tutta la sua forza ribelle e anticonvenzionale. Nel ruolo della protagonista Chiara Tirotta, affiancata da Mario Rojas (Don José), Paolo Ingrasciotta (Escamillo), Desirée Rancatore (Micaëla) e un ricco cast di interpreti. Sul podio Manuela Ranno, alla guida dell’Orchestra e dei Cori dell’Ente Luglio Musicale. Una serata che si preannuncia densa di pathos e drammaticità, con biglietti disponibili online e presso il botteghino.

STRASATTI - Torna dall’1 al 5 agosto la storica Fiera Meccanico Agricola di Strasatti, giunta alla 73ª edizione. Organizzata dal Comitato pro festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata e patrocinata da Unioncamere Sicilia e Comune di Marsala, la rassegna trasformerà il quartiere in una vetrina dedicata al mondo agricolo siciliano. In programma esposizioni di macchinari, degustazioni, eventi sportivi, talk show, una masterclass sul vino e spettacoli serali con ospiti come Nino Frassica, Toti e Totino e la compagnia Terrarussa. Spazio anche ai bambini con attività ludico-didattiche e ai sapori locali con formaggi, cannoli, sfingi e crostini ai gamberi.

PARTANNA - Domenica 3 agosto alle 21, a Contrada Stretto di Partanna, va in scena il concerto di fisarmoniche di Carmela Stefano & Virtuous Flair per il Festival “Musiche e parole”. Il quartetto, nato al Conservatorio “Scarlatti” di Palermo, proporrà un repertorio che spazia dal tango al classico. In programma brani di Vivaldi, Piazzolla, Händel e altri. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’evento è promosso dalla Fondazione Tusa con il Comune di Partanna.

ALCAMO - Domenica 3 agosto, alle 21.30, l’Atrio del Collegio dei Gesuiti ospita la commedia brillante “La prima volta non si scorda mai”, diretta da Franco Regina, con un cast numeroso e affiatato: Vittorio Troia, Maria Stellino, Antonella Regina, Marina Barone, Carlo Suppa, Gaspare Calvaruso, Mimmo Mondo, Emilia Di Maggio, Giuseppe Lipari e Chiara Piccichè. La pièce gioca con le situazioni imbarazzanti, comiche e sentimentali legate alle “prime volte” della vita, mescolando ritmo veloce, equivoci e battute che restituiscono il gusto del teatro popolare contemporaneo.

TRAPANI - Sabato 2 agosto dalle 18.00, la Casina delle Palme di Trapani ospita “We Feel It!”, evento dedicato alla musica indipendente. In scena nove artisti tra band e solisti del territorio, con sonorità che spaziano dal nu metal al pop, dal rap all’indie. La rassegna è ideata dalla startup Feelers di Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola, in co-produzione con l'Ente Luglio Musicale Trapanese. Ingresso a contributo libero.

TRE FONTANE - Si chiude sabato 2 agosto alle 21.30 in piazza Favaloro a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, la seconda edizione del "Festival del Mare e del Gusto". L’evento finale è il concerto gratuito dei Tintinnambula con lo spettacolo Margot Live.

SALEMI - Si apre il 2 agosto alle 18:30, a Salemi, la mostra fotografica SiciliAgreste – Un viaggio nell’Isola conosciuta e nascosta, firmata dal fotografo Leonardo Timpone. L’inaugurazione si terrà nella Galleria di Arti Visive “Grandangolo 22”, in via Giovanni Amendola 136, con la presentazione del prof. Lino Buscemi. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 17 agosto 2025 e sarà visitabile tutti i giorni con i seguenti orari: 10:00-12:30 e 17:00-20:30.

PACECO - Torna a Paceco la Sagra del Melone, dal 1° al 3 agosto 2025 in Piazza Vittorio Emanuele. Tra stand gastronomici e prodotti locali, il programma include musica, teatro e raduni motoristici. In scena il Piccolo Teatro Siciliano, la Cabaret Band e i Trikke e Due. Attesi anche i carretti siciliani e la musica live dei Foreway.

CASTELVETRANO - Nell’ambito della rassegna “I dialetti di Sicilia”, domenica 3 agosto 2025 a Triscina va in scena “25 anni di… debiti”, commedia brillante in tre atti di Salvatore Bascio. Appuntamento alle 21:30 al Teatro “Franco Franchi – Ciccio Ingrassia”. L’ingresso è a pagamento. Per info: 3460570005 o 3297758058. MARSALA - Sabato 2 agosto appuntamento con “Cinema sotto le stelle” al Complesso San Pietro di Marsala: in programma Iddu con Elio Germano. Il 3 agosto è la volta di Parthenope, l’atteso film di Paolo Sorrentino. Proiezione unica alle 21:30, biglietto a 3,50 euro.

BUSETO PALIZZOLO - Apre il 2 agosto il cartellone di “Restate a Buseto 2025” con giochi per bambini, torneo di scopone scientifico, degustazioni e musica live al Villaggio di Bruca, dove si esibirà il gruppo Electric Dreams Band. Il 3 agosto si replica con le stesse attività e musica dal vivo del duo I Murturissi. CALATAFIMI SEGESTA - Il 2 agosto si chiude a Calatafimi Segesta la 32ª Sagra del Maccherone con un ricco programma tra gusto, musica e tradizione. Dalle 20 stand di degustazione nel centro storico, dj set, spettacoli folkloristici, esposizione di carretti siciliani e live music con Alex&Saby. Gran finale con musica dal vivo al Chiosco dalle 23. PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA - Sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 agosto, al Teatro Antico, torna al Festival la Commedia con Anfitrione, tra le opere più conosciute di Plauto l’autore teatrale che più influenzò il teatro occidentale, messa in scena da Simone Colombari con la Compagnia Molière e la regia di Emilio Solfrizzi.